IDM Most: Pole mit Mega-Zeit für Mikhalchik

Die Zeiten sind in Vergleich zum Vorjahr ordentlich schneller geworden. Ilya Mikhalchik überrascht mit einer Top-Zeit. In Reihe 1 gesellen sich Florian Alt und Patrick Hobelsberger hinzu.

Kaum war die Zielflagge bei der Superpole 1 gefallen, mit Federico Caricasulo, Thomas Gradinger und Philipp Steinmayr als Top-Trio, ging es nach einer fünfminütiger Pause gleich weiter im Programm mit der Superpole 2, wo man mit Spannung auf den Kampf um die besten Startplätze für den Sonntag wartete.

Jan-Ole Jähnig ließ nichts anbrennen und haute auf Anhieb in seiner ersten Runde eine 1.32,935 min raus, die ihm auch gleich die vorläufige Pole-Position einbrachte. Im Windschatten hatte der BMW-Pilot allerdings noch seine Teamkollege Toni Finsterbusch und Patrick Hobelsberger hängen. Das mit der Bestzeit hatte sich flott erledigt, als IDM-Leader Florian Alt eine 1.32,437 min fuhr und den Platz an der Sonne übernahm. 0,406 Sekunden dahinter reihte sich Ilya Mikhalchik ein, Alt hatte seine eigene Zeit in seiner dritten Runde noch um ein weiteres Zehntel verbessert.

Damit war klar, ohne eine 1.32-Runde kein Platz in der ersten Startreihe. Sechs Minuten blieben den Konkurrenten, um an der Reihenfolge Alt – Mikhalchik – Jähnig noch etwas zu ändern. Die hatten sich erst einmal in ihre Boxen zurückgezogen. Hannes Soomer nutzte dann die freie Bahn, um mit seiner Zeit von 1.32,710 min Jähnig aus der ersten Reihe zu verdrängen und sich den dritten Platz zu sichern. Drei Minuten vor der Zielflagge machte sich Mikhalchik auf den Weg zu einem letzten Angriff auf die Bestzeit, auch Alt ließ sich nicht lumpen und startete nochmals durch. Damit waren bis auf Kevin Orgis alle Piloten auf der Strecke.

Dann musste man wieder eine Runde auf die Verbindung zur Zeitnahme warten und musste sich mit Endergebnis der Superpole 2 überraschen lassen. Da war nämlich plötzlich Ilya Mikhalchik der neue Pole-Mann. Bei seiner Zeit von 1.32,086 min lag der Verdacht nahe, dass es der Ukrainer auf die 1.31er-Schallmauer abgesehen hatte, diese aber minimal verpasste. Platz 2 ging 0,283 min dahinter an Florian Alt, und neuer Dritter war Patrick Hobelsberger, 0,147 min hinter Alt.

Ergebnis Superpole 2/Startaufstellung

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.32,086 min

2. Florian Alt (D), Honda 1.32,369 min

3. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.32,516 min

4. Hannes Soomer (EST), BMW 1.32,710 min

5. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.32,785 min

6. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.32,935 min

7. Kevin Orgis (D), BMW 1.33,287 min

8. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.33,571 min

9. Lorenzo Zanetti (I), Ducati 1.33,587 min

10. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.33,590 min

11. Maximilian Kofler (A), Yamaha 1.33,694 min

12. Bálint Kovács (HU), BMW 1.33,794 min

13. Federico Caricasulo (I), Kawasaki 1.33,934 min

14. Max Schmidt (D), BMW 1.33,940 min

15. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.34,099 min



16. Max Enderlein (D), Yamaha

17. Luca Grünwald (D), BMW

18. Colin Velthuizen (NL), BMW

19. Leon Orgis (D), Yamaha

20. Marco Fetz (D), BMW

21. Milan Merckelbagh (NL), BMW

22. Rob Hartog (NL), Yamaha

23. Oliver König (CZE), Ducati

24. Marc Moser (D), Ducati

25. Sandro Wagner (D), BMW

26. Moritz Jenkner (D), BMW

27. Julius Ilmberger (D), BMW

28. Björn Stuppi (D), BMW

29. Leon Franz (D), BMW