IDM-News: Seng-Meeting, Köln-Tickets und ein Ninja

Die IDM hat Pause. Doch langweilen muss man sich trotzdem nicht. Sei es vor dem Bildschirm oder in der Kneipe. Oder man fährt gleich nach Köln. Zwischendurch passt noch ein Halbmarathon.

Die ehemaligen und aktuellen IDM-Piloten fighten zwar aktuelle nicht um einen IDM-Titel. Doch hier und da kann man auch im Winter Rennsport erleben.

Laufen statt fahren

Die letzten Rennen der IDM Superbike 2024 genehmigte sich Max Schmidt vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW als Zuschauer. Im Sommer hatte er sich bei einem Rennen in Spanien den Oberarm gebrochen. Inzwischen läuft er immerhin wieder. Am Start beim Röntgenlauf des Röntgen Sport Club Remscheid e.V. «Team 25 vs. Halbmarathon», betitelte er seinen Ausflug. «Carb-Loading hat bei den 400 Höhenmeter leider auch nicht die Krämpfe verhindert.» Zeit 1:39:47.

Ticket-Verkauf

Vom 5. bis 8. Dezember 2024 wird Köln wieder zum Place-to-be der Motorrad-Community. Die INTERMOT bietet die einmalige Gelegenheit in Deutschland, sich zwischen Saisonende und Saisonstart gezielt auf die nächste Saison vorzubereite. Auf der Motorradmesse erhalten Besucher und Fachhandel einen umfassenden Überblick über die neuen Modelle der Aussteller – live vor Ort. Hier finden Biker das passende Motorrad sowie eine große Auswahl an Zubehör, um für die nächste Saison gerüstet zu sein. Die INTERMOT ist somit der ideale Startpunkt für die kommende Motorradsaison. Ab sofort kann man sich die Tickets für Köln holen.

Meisterhaft

Die BMW von IDM Superbike-Champion 2024 Ilya Mikhalchik wird bei der belgischen Firma MRP von Werner Daemen vorbereitet. Auch mit dem neuen Modell ist man am Start. «Mehr Leistung, verbesserter Abtrieb und Lenkwinkelsensor-Technologie», beschreiben sie in Belgien das neue Aggregat des Herstellers. «Wir freuen uns auf die BMW Motorrad M 1000 RR von 2025. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einem neuen Bike, einem Motorrad-Service, einer Überholung oder einer Sonderanfertigung interessiert sind.»

Ninja-Turtle

Lukas Tulovic war in der Saison 2024 neben der Moto E-WM auch als Instruktor für den Junior-Cup am Start, der regelmäßig im Rahmenprogramm der IDM auftrat. Wer den deutschen Rennfahrer in einem anderen Wettkampf erleben will, der schaltet am kommenden Freitag um 20.15 Uhr den Fernseher ein. «Tulo» beweist seine Fitness beim Zuschauermagneten «Ninja Warrior». Anstatt mit schleifendem Ellbogen im Leder-Einteiler geht es dann im luftigen Sportdress zur Sache. Lukas Tulovic ist Teilnehmer der vierten Folge der aktuellen Staffel des populären TV-Formats «German Ninja Warrior». Der Titel ist mehr oder weniger selbsterklärend. 40 Kandidaten müssen sich einzeln über einen anspruchsvollen Hindernisparcours in Bestzeit zum finalen Buzzer kämpfen. Wer keine überragende Fitness aufweist, kann sich den Gang in den Parcours im Kampf um 13 Halbfinal-Plätze sparen. Gefordert sind neben guter Koordination, Schnellkraft, Ausdauer speziell kräftezehrende Kletter- und Hangel-Fähigkeiten.

Schleizer Sidecar-Kollektiv

Der MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC lädt ein: «Am Sonntag könnte für unseren Clubfahrer Luca Schmidt (Beifahrer) ein ganz besonderer Tag werden. Denn gemeinsam mit Markus Schlosser könnte er Seitenwagen-Weltmeister werden. Deshalb wollen wir gemeinsam Daumen drücken. Am Sonntag ab 11 Uhr in unserer Clubgaststätte «Seng». Jeder ist herzlich willkommen bei leckerem Essen, dem einen oder anderen Getränk und reichlich Motorsportgesprächen. Wir haben zumindest das Livetiming an und schauen mal, ob wir irgendwo aktuelle Bilder herbekommen und drücken Daumen bis sie abfallen.»