Schleizer Dreieck 2025 – der Party-Planer

Für Fans gibt es am Schleiz-Wochenende viel zu tun in Sachen feiern. Für ihre gute Kondition sind die Dreieck-Fans über die Grenzen des IDM-Paddocks bekannt. Wer feiert, kann auch Rennen schauen.

Wenn die IDM am kommenden Wochenende in Schleiz gastiert, bedeutet das nicht nur hochwertigen Motorsport. Im Angebot sind die drei IDM Solo-Klassen Superbike, Supersport und Sportbike. Erstmals in diesem Jahr dabei sind die Herrschaften des Kawasaki-Cup, des Twin Cup und der Pro Superstock 1000. Die Fans dürfen sich damit an den drei aktiongeladenen Tagen auf zwölf Rennen der sechs unterschiedlichen Klassen freuen.

Auch abseits der Rennstrecke wird wie immer einiges geboten. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte ist auch der Zutritt ins Fahrerlager und damit ein Blick hinter die Kulissen der Rennteams möglich. Für den Trainingstag am Freitag wird im Übrigen kein Eintritt erhoben. 2500 Rennprogramme werden auch dieses Jahr in Druck gehen. Die gefragte 56-seitige Broschüre, eine der letzten ihrer Art bei der IDM, war im vergangenen Jahr zügig vergriffen.

Campingfreunde dürfen offiziell seit Donnerstag, 10 Uhr, den Zeltplatz am Buchhübel und in der Seng bevölkern. Der Seng-Campingplatz wird in diesem Jahr mit einem extra errichteten Dusch- und Toilettentrakt eine Aufwertung erfahren. Die ersten Feierwütigen waren, Christi Himmelfahrt sei Dank, schon am Donnerstag fleißig und haben am Buchhübel bei einer ‚Männertagsparty‘ angegast.

Ab Freitag 8:30 Uhr geht es dann endlich auch auf der Rennstrecke rund. Auf dem Buchhübel können Frühaufsteher an allen drei Renntagen ab 7 Uhr ein Frühstück einnehmen. ‚Der Mölli‘ lädt am Abend ab 20 Uhr mit seiner One-Man-Show ins Festzelt in den Buchen ein.

Auf alten Pfaden wandert man am Samstagabend. Ab 19 Uhr werden die Tribünen am Buchhübel zum Kinosaal. Auf der dortigen Videoleinwand wird ein Motorsportfilm gezeigt. Ab 21 Uhr sorgt im Festzelt die Discoband Caravan für tanzbare Stimmung.

Der Fan-Walk am Sonntag ist immer einen Besuch wert. In der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr stehen wie jedes Jahr zahlreiche IDM-Piloten im Fahrerlager für eine Autogrammstunde parat.