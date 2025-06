IDM Most 2025: Der Plan am Freitag

Der Freitag in Most

Nach der WorldSBK ist am kommenden Wochenende die IDM auf dem Autodrom Most zu Gast. Neben den IDM Solo-Klassen sind drei Cups und die Seitenwagen-Weltmeisterschaft dabei.

Volles Programm ist am kommenden Wochenende im tschechischen Most geboten. Insgesamt sind sieben Klassen am Start.

Das Programm

ADAC Junior Cup, Northern Talent Cup, Twin Cup und natürlich die beiden Rennen zur FIM Sidecar World Championship sorgen im Rahmenprogramm für beste Unterhaltung. Die Sidecars kommen direkt vom letzten WM-Lauf aus Ungarn. Das deutsch-schweizerische Duo Markus Schlosser/Luca Schmidt verlor auf dem Pannonia-Ring die Tabellenführung an Harry Payne/Kevin Rousseau und hofft in Tschechien auf eine Revanche. Weitere im Titelkampf geht es in den IDM-Klassen Sportbike, Supersport und Superbike. Eine eigene IDM Sidecar-Wertung gibt es nicht.

Der Rückblick

Im Vorjahr waren bei den IDM Superbike-Rennen 30 Piloten am Start. Den ersten Sieg holte sich der spätere Meister Ilya Mikhalchik, der vier Sekunden vor Florian Alt auf Platz 2 und acht Sekunden vor dem Drittplatzierten Jan-Ole Jähnig im Ziel angekommen war. Eine neue Reihenfolge sah man im zweiten Rennen. Der Sieg ging an Alt, mit einem überschaubaren Vorsprung von 0,031 Sekunden vor Mikhalchik. Der Este Hannes Soomer wurde Dritter. In der IDM Supersport ging die Pole-Position mit einer Zeit von 1.35,387 min an Andreas Kofler. Startplatz 2 holte sich, da noch als Gastfahrer aus der WM, mit einer Zeit von 1.35,810 min der Schweizer Marcel Brenner. Dritter wurde im Qualifying der Pole Daniel Blin auf seiner Ducati.

Der Stream

Bewegte Bilder gibt es erst ab Samstagnachmittag zu sehen. Bis dahin gilt wieder Zeiten verfolgen im Live-Timing von Anbieter Bike Promotion und anschießend Akten-Studium mit den offiziellen Resultaten.

Der Kommentator

Wer sich bei den letzten IDM-Veranstaltungen an die Stimme von Kommentator Lukas Gajewski gewöhnt hat, muss sich am kommenden Wochenende allerdings umstellen. Gajewski vergnügt sich als Kommentator in der Eifel. «Das Rennen zwischen Florian Alt und Ilya Mikhalchik in Most im letzten Jahr gehört zu den besten in der IDM, an die ich mich so erinnern kann», meint er. «Wenn dieses Jahr sowas nochmal passiert, geht mir das natürlich durch die Lappen. Aber zum Glück gibt es unsere Livestreams ja jederzeit auf Abruf. Da kann ich mir dann nach dem Einsatz für Nitro beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring alles in Ruhe anschauen, wenn ich halbwegs ausgeschlafen bin.»

Das Wetter

In Most ist es am Tag überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von 12 bis 23°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 11°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 13 und 19 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, den 20.Juni 2025

08.15 bis 08.35 Uhr FP1 Twin Cup

08.40 bis 09.10 Uhr FP1 Northern Talent Cup

09.20 bis 09.50 Uhr FP1 IDM Superbike

09.55 bis 10.15 Uhr FP1 IDM Sportbike

10.25 bis 10.50 Uhr FP1 IDM Supersport

11.35 bis 11.55 Uhr FP Sidecar-WM

12.00 bis 12.30 Uhr FP2 Twin Cup

12.50 bis 13.20 Uhr FP2 Northern Talent Cup

13.25 bis 13.45 Uhr FP2 IDM Superbike

13.55 bis 14.20 Uhr FP2 IDM Supersport

14.25 bis 14.50 Uhr FP ADAC Junior Cup

15.00 bis 15.20 Uhr Q1 Sidecar-WM

15.25 bis 15.55 Uhr FP3 Northern Talent Cup

16.05 bis 16.35 Uhr SP PreP IDM Superbike

16.40 bis 17.00 Uhr Q1 Twin Cup

17.10 bis 17.35 Uhr Q1 ADAC Junior Cup