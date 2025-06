Soomer baut IDM-Führung aus, Alt neuer Verfolger

In der IDM Superbike von Most holte Hannes Soomer vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW einen ersten und einen dritten Platz. Jetzt gerät der Este im Titelkampf ins Visier von Honda-Pilot Florian Alt.

Hannes Soomer hatte sich nach IDM-Event Nummer 2 mit einem Punkt Vorsprung in der Gesamtführung auf den Weg ins belgische Spa gemacht, war dort nach der erfolgreichen Endurance-WM-Teilnahme ins japanische Suzuka gereist, um an einem BMW-Test für den WM-Einsatz zu testen, und düste dann wieder zurück, um in Most die nächste IDM-Bewährungsprobe zu bestehen. «Reichlich Kilometer auf verschiedenen Motorrädern», fasste der Este seine Reise zusammen. «Für Most müssen wir noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit finden, damit ich um den Sieg mitkämpfen kann. Aber ich fühle mich hervorragend.»

Vom ersten Training an sah man den Esten stets in der Spitzengruppe der IDM Superbike und die Rennen nahm er vom zweiten Startplatz aus in Angriff. Dort blieb er in Rennen 1 nicht lange, denn schon nach der ersten Schikane waren die ersten Führungsmeter fällig. Doch ein Selbstläufer wurde die Nummer mit dem Sieg nicht. Erst leistete Lukas Tulovic erbitterten Widerstand und auch Florian Alt erwies sich als zäher Gegner.

Die Ziellinie kam für Soomer rechtzeitig. Mit schmalen 0,059 Sekunden Vorsprung rauschte er als Sieger über die Ziellinie. «Der Kampf ging schon in der ersten Ecke der ersten Runde los», so Soomer, «und ging über die gesamte Distanz bis zur letzten Ecke. Es war hart. Der Reifen ging mehr ein als ich es vermutet hatte bei den heißen Bedingungen. Ich schätze, in der letzte Runde sind alle ziemlich gerutscht. Es war wirklich ein großer Kampf mit Florian Alt. Er ist harte Manöver gefahren, und ich auch. Wenn es so ausgeht wie jetzt, macht sowas Spaß.»

Nachdem es im zweiten Rennen zu einem Gerangel in der ersten Schikane gekommen war, ging es vor allem gegen Rennende für den Esten ruhiger zur Sache. Auch wenn er beim Kampf um den Sieg nicht mitmischen konnte, fuhr er souverän einen dritten Platz nach Hause. «Es war heißer», hielt Soomer anschließend fest, «und ich hatte eindeutig weniger Spaß. Im Vergleich zu Rennen 1 hatte ich an Pace verloren. Beim Kampf mit Tati Mercado habe ich keine Zeit verloren, es ging einfach nicht schneller. Aber ich habe es aufs Podium geschafft und führe noch die Meisterschaft an. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg.» Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich, dass Soomer seinen Vorsprung von einem Zähler auf neun Punkte ausgebaut hatte.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 6 von 14 Rennen

1. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 103 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 86 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

4. 85 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 60 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 50 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 49 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

8. 38 Punkte Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

10. 30 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 28 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

12. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

13. 28 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

14. 24 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

15. 21 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 11 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 7 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

21. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)