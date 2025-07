IDM Oschersleben Superpole 1: Ungarn vs. Kroatien

Drei der acht IDM Superbike-Piloten fanden sich nach der Superpole 1-Session in der Superpole 2 und damit im Kampf um die Top-15-Plätze in der Startaufstellung wieder. Zwei Ungarn und ein Kroate vorne.

Ein wenig Ego dürfte bei dem Gedanken, durch die Superpole 1 zu müssen, sicherlich mitspielen. Acht Piloten hatten am Samstag direkt nach der allgemeinen Mittagspause die Chance, sich durch einen Platz unter den Top-3 doch noch in die begehrte Superpole 2 zu fahren. Langsam war so manch einer der wackeren Acht schon beim PrePractice nicht gewesen. Doch im Mittelfeld der IDM Superbike geht es eng her.

Bálint Kovács schnappte sich nach den ersten Runden die vorläufige Bestzeit. Immerhin stand der Ungar im Vorjahr bei beiden Rennen auf dem Podest. Also alles andere als ein Oschersleben-Nasenbohrer. Doch da er wegen einer Verletzung beim Auftakt gefehlt hatte, musste er nun nachsitzen.

Härtester Konkurrent in der Superpole 1 war sein ungarischer Landsmann Soma Görbe. Auch Sandro Wagner weiß bereits, wie der Sprung in die Superpole 2 geht. Doch Ausruhen war nicht. Denn mit ähnlich guten Zeiten lauerten Twan Smits nach seinen Top-Ergebnissen von Most und Martin Vugrinec auf ihre Chance.

Zur Halbzeit lag Görbe mit einer 1.24,853 min an der Spitze, 0,4 sec vor Kovács und 0,7 sec vor Wagner. Eine Runde Boxenstopp war vor der letzten Attacke nochmal drin. Lediglich Smits und Marco Fetz blieben draussen und hatten die Strecke damit für sich alleine. Wagner gesellte sich in den letzten Minuten noch dazu. Sein Vorsprung auf Smits betrug nämlich nur zarte 0,039 sec. Görbe und Kovács sparten noch ein paar Körner für die direkt im Anschluss startende Superpole 2 und blieben die letzten Minuten in der Box. Lediglich Görbe dreht noch eine langsame Runde.

Smits quetschte sich in seiner letzten von zehn Runden, keiner hatte mehr Runden gedreht als der Niederländer, noch an Wagner vorbei. Mit der Superpole 2 wurde es dann für beide nichts. Vugrinec hatte seiner Kawasaki nochmals die Sporen gegeben und sich damit auf Platz 2 vorbeigeschoben.

IDM Superbike Ergebnis Superpole 1

1. Soma Görbe (H/BMW) 1.24,853 min

2. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki) 1.25,208 min

3. Bálint Kovács (H/BMW) 1.25,258 min

4. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,566 min

5. Sandro Wagner (D/BMW) 1.25,602 min

6. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,668 min

7. Christian Gamarino (I/Kawasaki) 1.25,753 min

8. Marco Fetz (D/BMW) 1.26,088 min