IDM Oschersleben 2025 #2: Der Plan am Samstag

Die Temperaturen versprechen Fan- und Fahrer-freundlich zu werden, Regen ist auch keiner angesagt. Also ist alles angerichtet für einen gelungenen IDM-Samstag mit den ersten Rennen am Nachmittag.

Das Training der IDM-Klasse ist am Samstag was für Frühaufsteher. Immerhin haben die IDM Sportbike und die IDM Supersport bereits am Nachmittag ihre ersten Rennen. Von 8.15 Uhr bis 18.15 Uhr kann man sich an der Action auf und neben der Strecke vergnügen.

Der Rückblick

Im Mai war die IDM 2025 in der Motorsport Arena Oschersleben losgegangen. In der ersten Reihe tummelten sich nach der Superpole 2 Lukas Tulovic mit einer Zeit von 1.24,723 min. Daneben nahm Florian Alt mit einer Zeit von 1.24,779 min Platz. Dritter im Bunde war der Argentinier Leandro Mercado mit einer Zeit von 1.24,861 min. Belohnt wurde das Trio im zweiten Lauf für seine Bemühungen nicht. Alle drei Fahrer schieden aus. Tulovic und Alt per Motorschaden und Mercado stürzte in der Schlussphase des Rennens in Führung liegend.

Die Pole-Position beim ersten Auftritt der IDM Sportbike schnappte sich Triumph-Pilot Luis Rammerstorfer mit einer Zeit von 1.31,502 min. Die Trainingsbestzeit in der IDM Supersport fuhr beim Auftakt Titelverteidiger Andreas Kofler mit einer Zeit von 1.26,280 min.

Der Rück-Rückblick

Im Vorjahr war die IDM Superbike im Juni zu Gast in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Pole-Position holte sich der spätere Meister Ilya Mikhalchik (BMW) mit einer Zeit von 1.24,307 min, dahinter brachte sich Florian Alt (Honda) mit einer Zeit von 1.24,497 min in Stellung. Toni Finsterbusch, damals wie heute auf der GERT56-BMW, wurde mit einer Zeit von 1.25,529 min Dritter. Auf dem Podest bot sich in beiden Rennen das identische Bild. Der Sieg ging jeweils an Mikhalchik vor Alt und dem doppelten Dritten Bálint Kovács aus Ungarn.

Fast Food

Die Imbiss-Bude im Fahrerlager hat am Wochenende von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Vorab kann man einen Blick in die Karte werfen, ob man die Currywurst nun mit oder ohne Pommes möchte.

Der Stream

Ab Samstagnachmittag gibt es wieder was zum Sehen. Wie immer im Angebot das Live-Timing von Anbieter Bike Promotion, bei dem man jede Session von der ersten bis zur letzten Minute mitverfolgen kann. Anschließend gibt es bei den offiziellen Ergebnissen von der einfachen Ergebnisliste, über Sektorzeiten bis hin zur Lap-by-Lap-Liste alles, was für eine ausführliche Analyse nötig ist. Drei Rennen gibt es am Nachmittag beim Live-Stream von Radio Viktoria über den IDM YouTube-Kanal zu sehen. «Kommentiert werden die Rennen von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach und an der Drahtlos-Kamera Danijel Peric», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. Zusätzlich wird uns Marvin Eckert wieder als Streckensprecher und auch als Experte im Stream unterstützen.»

Der Sendeplan

14:25 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM SUPERBIKE and Polesetter Interview

14:35 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 1 (race start 14:45 Uhr)

15:20 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup RACE 1 (race start 16:15 Uhr)

Das Wetter

In Oschersleben bleibt morgens die Wolkendecke geschlossen und die Temperatur liegt bei 12°C. Später kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Höchstwerte liegen bei 26°C. Abends ist in Oschersleben der Himmel bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. Nachts bleibt es bedeckt bei Tiefstwerten von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 33 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag, den 5.7.2025

08.15 bis 08.40 Uhr Q1 IDM Sportbike

08.45 bis 09.10 Uhr Q1 IDM Supersport

09.20 bis 09.50 Uhr FP3 IDM Superbike

09.55 bis 10.15 Uhr Q2 Kawasaki Cup

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 Pro Superstock

10.50 bis 11.10 Uhr Q2 Twin Cup

11.20 bis 11.45 Uhr Q2 IDM Sportbike

11.50 bis 12.15 Uhr Q2 IDM Supersport

13.00 bis 13.15 Uhr SP1 IDM Superbike

13.25 bis 13.40 Uhr SP2 IDM Superbike



14.00 bis 14.35 Uhr R1 ADAC Junior Cup

14.45 bis 15.20 Uhr R1 IDM Sportbike

15.30 bis 16.05 Uhr R1 IDM Supersport

16.15 bis 16.45 Uhr R1 Kawasaki Cup

16.55 bis 17.30 Uhr R1 Pro Superstock

17.35 bis 18.10 Uhr R1 Twin Cup