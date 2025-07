IDM Oschersleben 2025 #2: Der Plan am Freitag

Die Piloten der IDM Superbike, Supersport und Sportbike haben kein Deja-Vu. Sie waren tatsächlich unlängst bereits zum Saisonauftakt in der Motorsport Arena Oschersleben. Jetzt folgt die Fortsetzung.

Ganz so heiß wie in der abgelaufenen Woche soll es in der Magdeburger Börde in den nächsten Tagen nicht werden. Motorsport ist auch unterhalb der 30-Grad-Marke eine anstrengende Angelegenheit. Ab Freitag geht es in der Motorsport Arena Oschersleben mit IDM-Event Nummer 4 los.

Die Anfahrt

Aus Richtung Hannover: Über die A2 bis zur Anschlussstelle Eilsleben (Abfahrt 65). Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Berlin. Über die A2 bis zum Autobahnkreuz A14 in Richtung Halle/Leipzig, dann bis zur B81 Richtung Halbstadt. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Kassel: Die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiterfahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: Dann auf der A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle B81 Richtung Halberstadt. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Im Notfall

Das Medical Center ist von Freitag bis Sonntag rund um die Uhr besetzt. Schluss ist Montag um 8 Uhr. Erreichbar ist das Medical Center unter 03949 – 920 550. Wer ins Krankenhaus muss landet oftmals in der Helios Boerdeklinik, Kreiskrankenhaus 4, 39387 Oschersleben Neindorf, Telefon 03949 - 93500.

Der Live-Stream

Wenn man bewegte Bilder sehen will, muss man sich in Geduld üben. Denn gestreamt wird erst ab Samstagnachmittag. Doch völlig tappt man auch ohne Stream nicht im Dunkeln. Per Live-Timing des Anbieters Bike Promotion kann man alle Trainingssitzungen von Anfang bis Ende verfolgen. Anschließend kann man sich den Abend bei Bedarf mit der Lektüre der offiziellen Resultate versüßen.

Das Rahmenprogramm

Beim zweiten IDM-Date in Oschersleben sind die IDM-Klassen mit Superbike, Supersport und Sportbike in der Unterzahl. Im Rahmenprogramm sind gleich vier Klassen vertreten. Da auch beim ADAC Junior-Cup, dem Kawasaki-Cup, dem Twin-Cup und der Superstock 1000 je zwei Wertungsläufe ausgetragen werden, sind am kommenden Wochenende insgesamt 14 Rennen geboten. Platz genug ist. Beim Training ist die Strecke für 51 Fahrer homologiert, beim Rennen dürfen maximal 42 antreten.

Das Wetter

In Oschersleben verdecken vormittags und auch am Nachmittag einzelne Wolken die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 24°C. Abends gibt es in Oschersleben keine Wolken bei Temperaturen von 18 bis 23°C. In der Nacht ziehen Wolkenfelder durch bei einer Temperatur von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 37 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag, den 4.7.2025

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Kawasaki Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Pro Superstock

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Twin Cup

09.50 bis 10.20 Uhr FP1 IDM Superbike

10.30 bis 10.50 Uhr FP1 IDM Sportbike

10.55 bis 11.20 Uhr FP1 IDM Supersport

11.30 bis 11.50 Uhr FP2 Kawasaki Cup

11.55 bis 12.15 Uhr FP2 Pro Superstock

13.00 bis 13.20 Uhr FP2 Twin Cup

13.25 bis 13.55 Uhr FP2 IDM Superbike

14.05 bis 14.25 Uhr FP2 IDM Sportbike

14.30 bis 14.55 Uhr FP ADAC Junior Cup

15.05 bis 15.30 Uhr FP2 IDM Supersport

15.35 bis 15.55 Uhr Q1 Kawasaki Cup

16.05 bis 16.35 Uhr SP PreP IDM Superbike

16.40 bis 17.00 Uhr Q1 Pro Superstock

17.10 bis 17.30 Uhr Q1 Twin Cup

17.35 bis 18.00 Uhr Q1 ADAC Junior Cup