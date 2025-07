IDM News: Aus dem Paddock in Oschersleben

Schönes Wetter und volles Programm erwarten die Macher der IDM bei ihrem vierten Ausflug der Saison 2025. Damit ist man am Ende der ersten Saisonhälfte angekommen und startet auch gleich in die zweite.

Einige Fahrer können verletzungsbedingt nicht dabei sein. Andere sind wieder fit und fahren das erste Mal dieses Jahr in Oschersleben. Ob Geburtstag oder nicht, Geschenke werden keine gemacht.

Besuch in der Eifel

Für Inigo Iglesias und das Team um seinen niederländischen Manager Rob Vennegoor ist der Ausflug nach Oschersleben erst der zweite gemeinsame Einsatz. Um seine Triumph noch besser kennenzulernen und sich auf den Rest der IDM-Saison optimal vorzubereiten, schaute man auf dem Weg in die Motorsport Arena noch für eine Testfahrt auf dem Nürburgring vorbei, wo die IDM Anfang September zur vorletzten Runde der Saison Station macht.

Ausflug nach Brünn

Patrick Hobelsberger hatte zwar angekündigt, nach seinem kurzentschlossenen Wechsel auf eine Honda zu Beginn des Jahres, auch bei der IDM aufzutauchen. Doch an diesem Wochenende wird der Bayer definitiv kein IDM-Comeback starten. Stattdessen ist er bei der nächsten Runde der Alpa Adria-Meisterschaft dabei, die sich zu den nächsten beiden Läufen im tschechischen Brünn trifft. «Ich habe schon ein paar Runden auf dem neuen Asphalt gedreht und wir haben Bock, dorthin zu fahren und mit dem neuen Bike ein bisschen Rennen zu fahren», erklärt Hobelsberger. «Danke an das Orga-Team der Alpe Adria für das Möglichmachen. Wir genießen die professionelle Atmosphäre und die hochwertige Tracktime richtig.»

Heimspiel

In seiner Heimat Estland gibt es nur eine permanente Rennstrecke und die hat viele Namen. Der Audru Ring oder auch EST-Ring, Pärnu Ring, Sauga Ring oder Porsche Ring ist eine Rennstrecke nördlich der Hafenstadt Pärnu gelegen. Der in der Hauptstadt Tallin beheimatete Hannes Soomer nutzte die einwöchige Pause zwischen den IDM-Rennen in Most und Oschersleben für ein paar Testrunden. Immerhin will der BMW-Pilot seine Führung in der IDM Superbike verteidigen. Auch wenn vor allem Florian Alt und Lukas Tulovic was dagegen haben.

Krankenschein

Für IDM Superbike-Pilot Jan Mohr war der Ausflug zur IDM in Most ein Griff ins Klo. Nach zwei heftigen Stürzen landete er im Krankenhaus. Das Thema Gehirnerschütterung hat sich auch zwei Wochen später noch nicht erledigt. Daher wird der Österreicher in Oschersleben mit seiner Yamaha nicht für das Team SWPN antreten. «Seine Genesung hat Priorität und wir hoffen, Jan bald wieder fit zu sehen», lässt das Team wissen. «Das bedeutet, dass das Team SWPN am Wochenende nur mit Dylan Czarkowski in der IDM Supersport vertreten sein wird.» Hoffentlich hat der Niederländer mehr Glück, denn in Most war er in beiden Rennen vorzeitig ausgestiegen.

Nachholbedarf

Für Bálint Kovács ist es aktuell der erste Besuch des Jahres in Oschersleben. Den Auftakt im Mai musste der Ungar vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW noch auslassen. Er hatte sich beim Training zum EWC-Auftakt das Schlüsselbein gebrochen und war im Mai für den IDM-Auftakt noch nicht wieder fit. «Zum ersten Mal in diesem Jahr gehe ich auf einen meiner deutschen Lieblingsstrecken», berichtete er vor seiner Abreise nach Sachsen-Anhalt. «Ein kleiner Nachteil ist, dass die anderen hier bereits getestet haben und ein Rennen hatten, während ich verletzt war, aber trotzdem freue ich mich mit Zuversicht auf das Wochenende.» Im Vorjahr konnte Kovács in Oschersleben mit zwei dritten Plätzen sein bisher bestes IDM-Ergebnis einfahren.

Happy Birthday

Dirk Geiger führt aktuell die Gesamtwertung der IDM Supersport souverän an, trotz eines Ausfalls in Most. Am Freitag feierte der Mannheimer in Oschersleben seinen 23. Geburtstag. Geschenke von der Konkurrenz gab es allerdings keine. Bis zur fast letzten Sekunde lag Geiger im ersten Freien Training mit einer Zeit von 1.27,726 min an der Spitze. Doch nichts wurde es mit der Bestzeit. Denn die fuhr in seiner letzten Runde der Österreicher Andreas Kofler. Er schob sich mit einer Zeit von 1.27,690 min am Geburtstagskind vorbei auf den Spitzenplatz.