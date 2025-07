IDM Oschersleben: Superbike-Freitag - Tulovic auf P1

Freitags haben die IDM Superbike-Piloten immer reichlich zu tun. In der dritten Session absolvierten Lukas Tulovic und Toni Finsterbusch einen Long-Rung. Der Ducati-Pilot ist dabei auf Pole-Kurs.

Die meisten Piloten der IDM Superbike mussten vor dem ersten Freien Training in der Motorsport Arena Oschersleben nur ihre Daten vom Saisonauftakt aus der Schublade ziehen, um zu wissen, was für den Start ins zweite Oschersleben-Wochenende zu tun ist. Neuland betrat allerdings der Italiener Christian Gamarino, der die Kawasaki des Österreichers Philipp Steinmayr im Team Skach übernommen hatte. Erstmals in diesem Jahr war auch der Ungar Bálint Kovács vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in Oschersleben dabei. Er hatte beim Auftakt noch verletzungsbedingt gefehlt. Wieder da war Superbike-Neuling Christoph Beinlich. Der Mann aus Thüringen muss mit seinem Budget haushalten und hatte daher in Most ausgesetzt. Nicht am Start ist Jan Mohr. Der Österreicher hatte sich in Most verletzt. Weiterhin nur als Riding Coach dabei ist Yamaha-Pilot Sheridan Morais. Dort will man erst wieder antreten, wenn man konkurrenzfähig ist.

Freitag-Vormittag

Im ersten Freien Training konnten die 20 Piloten bei angenehmen Temperaturen um die 20 Grad loslegen. 30 Minuten waren für die ersten Runden angesetzt. Und um die Funktionstüchtigkeit der Rennleitung zu testen, versuchten sich zahlreiche Piloten mal wieder beim Schneiden der Schikane. Mit dem Ergebnis, dass einige die Streichung der betreffenden Runde hinnehmen mussten. Unter ihnen Kevin Orgis, Christoph Beinlich, Hannes Soomer und Milan Merckelbagh.

Noch nicht so ganz im Fahr-Modus waren am Morgen Max Schmidt und Bálint Kóvacs. Die beiden fuhren insgesamt nur drei bzw. zwei Runden und verbrachten den Rest der Session in der Box.

Ergebnis IDM Superbike 1.Freies Training

1. Florian Alt (D/Honda) 1.25,022 min

2. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.25,427 min

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.25,489 min

4. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,933 min

5. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.26,063 min

Freitag-Mittag

Nach der Mittagspause waren die 20 Superbiker zur zweiten Trainings-Session dran. Erst setzte sich Hannes Soomer in seiner dritten Runde mit einer 1.25,283 min an die Spitze, nur um Sekunden später von Lukas Tulovic verdrängt zu werden, der in seinen ersten vier Runden gleich drei Mal eine 1.24er-Zeit raushaute. Mit einer Zeit von 1.24,650 min, seiner fünften 1.24er-Zeit in der sechsten von sechs Runden lag der Ducati-Pilot 0,622 sec vor dem Rest der IDM-Welt.

Toni Finsterbusch verkürzte den Rückstand, was ihm zwar Platz 2 einbrachte, aber bis zu Tulovic war der Weg mit 0,541 sec noch lang. Für die letzten acht Minuten ging auch Tulovic nochmals auf die Strecke. Vor allem im zweiten Sektor machte der Ducati-Pilot auf seine Kollegen ordentlich Meter. Beim nächsten Anlauf gelang ihm auch der erste Sektor perfekt, was sich mit einer 1.24,382 min auf der Zeitenliste niederschlug. Lediglich im dritten Sektor war Tulovic in einem ähnlichen Tempo wie seine direkten Verfolger unterwegs. Doch an die 1.24 min kam kein anderer dran.

Ergebnis IDM Superbike 2.Freies Training



1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.24,384 min

2. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.25,191 min

3. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,282 min

4. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.25,400 min

5. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.25,524 min

Freitag-Nachmittag

Bei angenehmen 24 Grad trafen sich die IDM Superbiker am Nachmittag zum Superpole PrePractice. Die ersten Zwölf dürfen sich mit dem direkten Einzug in die Superpole 2 am Samstagnachmittag belohnen. Die übrigen Acht drehen in der Superpole 1 eine Extra-Runde. Die Top-Drei erhalten einen zusätzlichen Reifen-Sticker und dürfen bei der Superpole 2 mitmischen.

Das Ducati-Duo Lorenzo Zanetti und Lukas Tulovic waren als Letzte auf die Strecke gegangen. Und schon in der ersten Runde waren Alt, Tulovic und Mercado bei 1.24er-Runden angekommen. Ab Runde 2 war auch Toni Finsterbusch dem illustren Club beigetreten. Nach drei Runde und einer 1.24,370 min ging es für Honda-Pilot Alt in die Box zurück. 0,148 Sekunden dahinter lauerte Tulovic als Zweiter auf seine Chance. In seiner vierten Runde ergriff er sie dann mit einer 1.24,332 min, 0,038 Sekunden schneller als Alt und 0,5 sec schneller als Finsterbusch und Mercado. Auf Platz 5 und mit 1.25er-Zeiten ging es bei Kevin Orgis weiter.

Während alle anderen Piloten eine Pause einlegten, waren Tulovic und Finsterbusch im Langzeit-Modus und fuhren konstant ihr Training durch. Auch Soomer und Mercado waren bei der Anzahl der Runden bald im zweistelligen Bereich. Während dabei Tulovic und Alt die niedrigen 1.25er-Zeiten in Serie ablieferten, war Mercado und Finsterbusch eher im mittleren Bereich zu finden. Am Ende hatten Tulovic und Finsterbusch 19 Runden im Rennmodus auf der Uhr stehen. An der Reihenfolge hatte sich nichts mehr getan. Auch wenn nahezu das halbe Feld eine Runde wegen des Schneidens der Schikane wieder hergeben musste. (#18, #45, #73, #36, #54, #87, #71, #3, #55)

Ergebnis IDM Superbike Superpole PrePractice

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.24,332 min

2. Florian Alt (D/Honda) 1.24,370 min

3. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,926 min

4. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,959 min

5. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,074 min

6. Kevin Orgis (D/BMW) 1.25,087 min

7. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.25,291 min

8. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,335 min

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.25,368 min

10. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,522 min

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,652 min

12. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,729 min



Superpole 1



13. Soma Görbe (H/BMW) 1.25,766 min

14. Bálint Kovács (H/BMW) 1.25,774 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,902 min

16. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,945 min

17. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 1.26,424 min

18. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.26,432 min

19. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,973 min

20. Christian Gamarino (I/Kawasaki) 1.27,195 min