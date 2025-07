Oschersleben-Gäste und der IDM-Halbzeitstand 2025

Für die IDM Sportbike und die IDM Supersport geht die erste Saisonhälfte 2025 heute Nachmittag zu Ende, bevor es morgen mit der zweiten Hälfte weitergeht. Erste Trends beim Kampf um den Markentitel.

Was haben die IDM Superbike und der ADAC Junior Cup zumindest in der Motorsport Arena Oschersleben gemeinsam? Sie haben an diesem Wochenende null Gastfahrer in ihren Reihen. Bei allen anderen Klassen sind mal mehr und mal weniger Gäste dabei. In der IDM Supersport ist neben Julian van Kalkeren (NL) mit Damien Raemy (CH) wieder mal eini alter IDM-Bekannter am Start. Er hat wie schon bei seinem letzten Gastauftritt wieder im Team Eder angedockt. In der IDM Sportbike haben sich Lucas Persson Sörensen (DK) und Maksymilian Palmowski (PL) angemeldet. Pro Superstock: Max Jakobsen (DK), Manuel Esegovic (D), Henry-Dean Heck (D), Matthias Hoppe (D). Twin Cup: Sascha Schoder (D), Tony König (D), Andreas Enderle, (D), Thorben Komatowsky (D), Julian Kreutz (D), Ulrich Löhr (D), Günther Kogleck (D). Kawasaki Cup: Tim Suchanek (D), Julian Jahn (D).

IDM Markenmeisterschaft 2025

Wie in jedem Jahr wird auch in dieser Saison wieder die Markenmeisterschaft ausgeschrieben. Nach drei von sieben IDM-Wochenenden, Oschersleben ist das vierte, gibt es schon erste Trends.



IDM Sportbike



1. 247 Punkte Triumph

2. 169 Punkte Aprilia

3. 114 Punkte Yamaha



Supersport



1. 187 Punkte Yamaha

2. 183 Punkte Ducati

3. 155 Punkte Honda

4. 59 Punkte Triumph

5. 31 Punkte Kawasaki

6. 20 Punkte MV Agusta



Superbike



1. 208 Punkte BMW

2. 136 Punkte Ducati

3. 103 Punkte Honda

4. 78 Punkte Yamaha

5. 25 Punkte Kawasaki

IDM-Titelkampf 2025

Ein wirkliches Bergfest gibt es bei der IDM nicht. Denn bei sieben Veranstaltungen dauert die Halbzeitpause bei der IDM Sportbike und der IDM Supersport gerade mal eine Nacht. Sie fahren in der Motorsportarena Oschersleben je ein Rennen am Samstagnachmittag und dürften nach einmal schlafen am Sonntagmittag wieder ran. Bei der IDM Superbike ist die Pause mit drei Stunden am Sonntag noch kürzer, da beide Rennen am Sonntag stattfinden (10.55 Uhr und 14.35 Uhr). Insgesamt sind bei den verbleibenden Rennen im Maximal-Fall noch 200 Punkte zu vergeben. Dazu müsste man die restlichen acht Läufen allerdings gewinnen.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 6 von 14 Rennen



1. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 103 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 86 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

4. 85 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 60 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 50 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 49 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

8. 38 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

10. 30 Punkte Leon Orgis (D/BMW)



Punktestand IDM Supersport 2025 nach 6 von 14 Rennen



1. 109 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

2. 85 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

3. 82 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)

4. 81 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

5. 75 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

6. 68 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

7. 54 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)

8. 51 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)

9. 47 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)

10. 36 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda



Punktestand IDM Sportbike 2025 nach 6 von 14 Rennen



1. 119 Punkte Oliver Svendsen (DK/Triumph)

2. 96 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

3. 95 Punkte Petr Svoboda (CZ/Aprilia)

4. 78 Punkte Justin Hänse (D/Yamaha)

5. 69 Punkte Ben Kugler (D/Aprilia)

6. 57 Punkte Rick Kooistra (NL/Triumph)

7. 44 Punkte Korbinian Brandl (D/Aprilia)

8. 42 Punkte Kristoffer König (D/Aprilia)

9. 38 Punkte Ty Henriksen (DK/Aprilia)

10. 36 Punkte Alexander Weizel (D/Aprilia)