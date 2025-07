Mercado begleicht offene Oschersleben-Rechnung

Der IDM Superbike-Pilot aus Argentinien war beim IDM-Auftakt in der Motorsport Arena gestürzt. In Führung liegend. Am vergangenen Wochenende stand die Revanche an. Mit Erfolg. Doch genug ist Mercado das noch nicht.

Leandro ‚Tati‘ Mercado musste nach der Most-Reise erst einmal seinen fiebrigen Infekt auskurieren und war gut erholt in die Motorsport Arena gereist. «Ich habe mit Oschersleben nach meinem Crash vom ersten Besuch noch eine Rechnung offen», stellte der Argentinier vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW klar. «Das ist das Ziel. Wir hatten schon beim Auftakt eine gute Basis und darauf bauen wir jetzt auf. Natürlich wird es etwas härter, da jetzt schon jeder mal dort gefahren ist. Wir müssen uns eben auf die Details konzentrieren. Auf jeden Fall fühle ich mich körperlich wieder viel besser als noch in Most.»

Nach der Superpole 2 war Mercado auf Platz 7 gelandet. So richtig toll fand er es da nicht und er machte sich in beiden Rennen sofort daran, seine Gegner einen nach dem anderen zu kassieren. «Es ist immer gut, auf dem Podium zu stehen», erklärte er, nachdem er sich im ersten Rennen den Pokal für Platz 3 abgeholt hatte. «Wobei ich für mich eigentlich mit einer besseren Pace gerechnet hätte. Wir hatten das ganze Wochenende damit zu tun, den Hinterreifen über die Distanz zu bringen. Daher startete ich konservativ ins erste Rennen, um den Reifen zu schonen. Doch es war am Anfang ein wenig zu viel bei dem Überholen der anderen Jungs. Als ich an den GERT56-Jungs vorbei war, versuche ich zu pushen. Aber ich war am Limit und versuchte, die Lage bis zum Ende zu managen. Am Ende kam Lorenzo Zanetti noch näher. Ich habe meinen Platz gerettet und bin happy, auf dem Podest zu stehen. Für Hannes Soomer tut es mir sehr leid, ich hoffe, er ist bald wieder zurück.»

Im zweiten Rennen ging es für Mercado nach einem klugen Schachzug gegen Florian Alt auf dem Podium noch eine Stufe höher. «Es ist wirklich sehr gut gelaufen, ich bin happy», bestätigte er nach Rang 2. «Ich habe nach genau dieser Performance gesucht. Vor allem nach dem Auftaktrennen hier, bei dem ich in Führung liegend gestürzt war. Aber alle Überholmanöver sind mir heute genau da gelungen, wo ich damals gestürzt bin. Das ist natürlich jetzt gut. Lukas Tulovic ist aktuell einfach sehr stark. Danke an mein Team und natürlich an meine Familie, die von zuhause aus zuschaut. Aber ich will mehr. Ich will gewinnen.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)