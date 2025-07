IDM News: Grüße aus Snetterton und vom Balaton

Die IDM rüstet sich aktuell für ihr viertes von sieben Wochenenden der Saison 2025. Gefahren wird zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Hitzewelle sollte bis dahin abflauen.

Der IDM-Champion gewinnt weiter. Die erste Ungarn-Rundfahrt vor dem WorldSBK-Besuch war fällig und ein Verschollener meldet sich zurück.

Grüße aus Snetterton

Nach seinem vierten IDM Superbike-Titel hatte sich Ilya Mikhalchik nach einer neuen Herausforderung umgeschaut und sie in der Britischen Superstock-Meisterschaft gefunden. Während sich seine Ex-Kollegen in Most vergnügten, war der Ukrainer im britischen Snetterton erfolgreich. «Eine arbeitsreiche Woche auf einer neuen, schönen Strecke», schilderte der BMW-Pilot. «Ich hatte während des gesamten Rennens mit kleinen Problemen am Motorrad zu kämpfen und musste hart um den Sieg kämpfen, bin aber glücklich, den ersten Platz erreicht zu haben. Danke an das Team MLAV Racing und Luis Fuentes, die mir ein Motorrad zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich mich von den ersten Runden an auf dieser Strecke wohlgefühlt habe und an meine Milana, die mich dieses Mal online unterstützt hat.»

Lust auf Baggern

«Kein eigenes Bike, aber Bock auf einen Gaststart im Twin Cup», fragen die Macher der IDM-Rahmenklasse. «Kein Problem. Wir leihen euch das Doppelsiegermotorrad von Most. Nach Pole und zwei Siegen sollte klar sein, dass es keine Ausreden gibt, wenn Du auf unserer Leih-Hornet CB 750 sitzt. Ausgestattet mit Blipper, QS, Fahrwerk, Magura und allen Cup Teilen.» Infos & Anmeldung gibt es direkt beim Gastgeber.

Grüße vom Balaton

Bálint Kovács war vor der Reise nach Oschersleben noch in seiner ungarischen Heimat unterwegs. «Ich habe den Balaton-Park getestet», verriet er. «Letzte Woche durfte ich auf der neuen ungarischen Rennstrecke trainieren. Vor allem ist es eine Stop-und-Go-Strecke mit zeitweise sehr langsamen Kurven, was anfangs etwas seltsam war, aber insgesamt hat mir der Trail sehr gefallen. Ich hoffe, dass ich hier noch öfter die Möglichkeit habe, Motorrad zu fahren.» Am vergangenen Wochenende hätte er weitere Runden am Balaton-Ring, wo demnächst die WorldSBK zu Gast sein wird, drehen können. «Warum war ich nicht dort», so Kovács. «Ich war auf dem Festival des Namenssponsors meines Teams, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW, wo wir mit den Motorrädern des Teams erschienen sind, um mit den Partnern zu sprechen, Autogramme zu geben und uns ein wenig zu entspannen. Es war ein schönes Wochenende, aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf das Rennen, Oschersleben steht an.»

Grünes Lebenszeichen

Lange hatte man nichts mehr von Micky Winkler gehört. Nach seinem Aufstieg von der IDM Supersport 300 in die IDM Supersport war Winkler im Vorjahr beim damals neuaufgelegten Kawasaki-Cup eingestiegen. Der Cup fährt inzwischen Großteils im Rahmen der IDM, allerdings ohne Micky Winkler. «Zunächst möchte ich mich herzlich bei euch für die längere Funkstille entschuldigen», meldete er sich jetzt über die sozialen Medien zurück. «Wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, verlief sowohl die Saisonvorbereitung als auch der Start leider nicht wie geplant, weshalb ich bisher an keinem Rennen teilnehmen konnte. Umso mehr freue ich mich, dass es an diesem Wochenende endlich wieder für mich auf das Motorrad geht. Ich werde zusammen mit dem Rheintal MSC im Rahmen des Deutschen Langstrecken-Cup an den Start gehen. Geplant ist außerdem noch ein weiterer Lauf zur DLC sowie natürlich mein Heimrennen in Schleiz im Rahmen der IRRC, um euch auch dieses Jahr wieder etwas bieten zu können.»