Oschersleben #2: Ducati-Übermacht dank Tulovic

Start-Ziel-Sieg für das Team Triple M Ducati Frankfurt und damit die doppelte Packung für Lukas Tulovic. Leandro Mercado hält Florian Alt in Schach und wird Zweiter. Hannes Soomer fehlt verletzt.

Einer fehlte in der Startaufstellung zum zweiten Rennen am Sonntagnachmittag. Hannes Soomer. Der Este war nach einem herzhaften Überholmanöver bei Florian Alt in Rennen 1 beim Abbiegen ins nächste Eck mit dem Vorderrad auf die Grasnarbe geraten. Beim Sturz verletzte sich der BMW-Pilot an Hand und musste auf den Start ins zweite Rennen verzichten.

Dort trafen sich in der ersten Reihe erneut Polesetter und Sieger des ersten Rennens Lukas Tulovic, dazu Jan-Ole Jähnig und Toni Finsterbusch. Durch das Fehlen von Soomer rutschten alle anderen einen Platz nach vorne. Somit standen Florian Alt, Lorenzo Zanetti und Leandro Mercado in Startreihe 2. Reihe 3 gehörte Soma Görbe, Bálint Kovács und Leon Orgis, dem Kampftrio aus Rennen 1.

Neben Soomer fehlte auch Kevin Orgis. Er war im Warm-up gestürzt, hatte es im ersten Rennen versucht, landete aber abgeschlagen auf dem letzten Platz. «Das Motorrad hatte einfach zu viel abbekommen», klärte sein Bruder Leon Orgis. Jan-Ole Jähnig erwischte zwar den besten Start ins zweite Rennen, bis zur ersten Kurve hatte aber Tulovic gezeigt, wieviel Power in seiner Ducati steckt und übernahm Platz 1. Nach der Führung tat sich auch gleich eine Lücke auf.

Einen ordentlichen Satz hatte Mercado gemacht, der sich umgehend auf den zweiten Platz vorschob. Mit Jähnig und Alt am Hinterrad. Alt versuchte es in der dritten Runde bei Jähnig, doch der ließ sich das nicht gefallen und konterte umgehend. Doch Ende der Zielgeraden eroberte sich Alt Platz 3 und klemmte sich gleich ans Hinterrad von Mercado. Tulovic nutzte die Zeit und setzte sich Stück für Stück ab. In Turn 2 hatte es zwischen Leon Orgis und Soma Görbe geknallt und beide landete am Ende des Feldes. In der fünften Runde war dann Mercado fällig, der sich zwar heftig gegen Alt wehrte, doch am Ende des Hickhacks erst einmal Dritter war. Hinten dran gesellten sich Jähnig, Finsterbusch und Bálint Kovács dazu. Max Schmidt rollte in die Box und kassierte damit den zweiten Nuller an diese Wochenende.

Zur zweiten Rennhälfte waren die Plätze erst einmal bezogen und jeder drehte mit ähnlichen Zeiten seine Runden. Tulovic vier Sekunden vorneweg. Soma Görbe kassierte wegen wiederholtem Abkürzens eine Long Lap-Strafe. Christoph Beinlich erhielt erst einmal noch eine Verwarnung. In der 12. Runde hätte es beinahe Finsterbusch erwischt, und ein augenscheinliches Problem warf ihn auf den sechsten Platz zurück. Christian Gamarino durfte wegen der geschnittenen Schikane ebenfalls durch die lange Runde.

Vier Runden vor Schluss führte Tulovic mit vier Sekunden und Mercado schnappte sich Alt mit einem Überraschungsangriff. Um Platz 4 ging es zwischen Kovács und dem wiedererstarkten Finsterbusch langsam, aber sicher zur Sache. Auch Alt hatte noch nicht aufgesteckt. Maximilian Kofler wäre der nächste Kunde in der Long Lap, so kurz vor dem Ziel wurde es in eine Drei-Sekunden-Strafe umgewandelt.

Lukas Tulovic, Leandro Mercado und Florian Alt trafen sich zur Sause auf dem Podest wieder. Dahinter reihte sich Kovács ein, der auf den letzten Metern noch Finsterbusch niedergerungen hatte.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Leandro Mercado (RA/BMW)

3.Florian Alt (D/Honda)

4. Bálint Kovács (H/BMW)

5. Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. Twan Smits (NL/Yamaha)

9. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

10. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

11. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

12. Leon Orgis (D/BMW)

13. Marco Fetz (D/BMW)

14. Sandro Wagner (D/BMW)

15. Christoph Beinlich (D/BMW)

16. Soma Görbe (H/BMW)

17. Christian Gamarino (I/Kawasaki)

DNF Max Schmidt (D/BMW)

DNS Kevin Orgis (D/BMW)

DNS Hannes Soomer (EST/BMW)