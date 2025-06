Jan-Ole Jähnig hakt in der Most-Schikane ein – Abflug

Beim ersten Lauf der IDM Superbike ging noch alles glatt und GERT56-Pilot Jan-Ole Jähnig landete auf Platz 7. In Lauf 2 gab es 2 Punkte, nachdem er zu Beginn in eine Rangelei geraten war.

Nach ein paar Schwierigkeiten am Start zu Rennen 1 beim IDM-Treffen in Most konnte Jan-Ole Jähnig, der von Platz 4 aus ins Rennen gegangen war, den ersten Lauf auf dem siebten Rang beenden.

«Den Ritterschlag aber erzielte er in Umlauf 2», meinte sein Team, «nachdem er gleich in der ersten Kurve in einen Sturz verwickelt war.». Jähnig war innen in die erste Schikane eingebogen, verhakte sich dabei ins Motorrad von Leandro Mercado. Ein Rettungsversuch war in dem engen Getümmel nach dem Start nicht möglich. Sowohl Jähnig als auch Lorenzo Zanetti und Kevin Ogis, die direkt dahinter waren, landeten auf dem Hosenboden. Jähning konnte sein Motorrad zwar wieder in Gang bringen und dem Feld hinterherhetzen, aber an seiner BMW waren die Fußraste rechts und der Bremshebel abgebrochen und dennoch holte er auf dem 14. Platz noch zwei Punkte und bewegte sich damit mit einer Rennbestzeit von 1:34 Minuten im Bereich der Spitze.

«Das Wochenende ist relativ gut losgegangen und ich war von Anfang an vorne dabei», berichtete Jähnig. «Wir hatten auf jeden Fall den Speed. Dadurch, dass die Temperaturen relativ unterschiedlich von Freitag/Samstag zu Sonntag waren, wussten wir halt nicht so richtig, wo wir stehen. Wir hatten schon Freitag mitbekommen, dass es am Vorderrad nicht ganz so gepasst hat, wie es hätte sein sollen. Aber es war trotzdem ok. Qualifying war auch relativ gut mit Platz 4, die zweite Startreihe ist immer eine gute Ausgangsposition.»

«Im ersten Rennen musste ich beim Start ein paar Positionen einbüßen und bin mehr oder weniger einfach mein Rennen gefahren», so der BMW-Pilot, «und hatte auch keine Probleme mit dem Vorderrad, auch wenn es mir nicht ganz die Stabilität vermittelt hat, die ich gebraucht hätte. Aber das ist vielleicht auch etwas meinem Fahrstil geschuldet, dass das nicht so 100-prozentig zusammengepasst hat.»

«Das zweite Rennen war natürlich ärgerlich», meinte er noch, «da schon in der ersten Kurve zu liegen, in jemand anderen reinzufahren und da sind auch noch andere mit reingefahren. Ich konnte zum Glück das Motorrad aufheben und weiterfahren und mir noch zwei Punkte sichern. Ich glaube das ist wichtig gewesen, man weiß ja nicht, für was das noch gut ist. Ich sage mal: Es war nicht ganz das Wochenende, wie wir uns das vorgestellt haben, aber sonst tip-top.»

«Wir sahen an diesem Wochenende eine etwas verhaltenen Vorstellung von JO in Lauf 1 und einfach mit Rennpech in Lauf 2», analysiert Teamchef Karsten Wolf die Vorstellung seines Juniors. «Dass er sein verwundetes Arbeitsgerät aufhebt und um jeden Punkt kämpft, zeichnet seine neue mentale Stärke aus. Dass er ohne Bremshebel und rechte Fußraste 1:34iger-Zeiten fährt, zeigt nicht nur seine Klasse, sondern auch den Respekt vor dem Team und dem Wettbewerb und verkörpert auch so ein bisschen unsere Werte. An allen anderen Sachen sind wir dran.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 6 von 14 Rennen

1. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 103 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 86 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

4. 85 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 60 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 50 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 49 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

8. 38 Punkte Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

10. 30 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 28 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

12. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

13. 28 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

14. 24 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

15. 21 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 11 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 7 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

21. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)