Florian Alt (Honda): Mit Maximum auf Platz 2 und 3

Nach den beiden Rennen in Oschersleben liegt der Mann vom Team Holzhauer Racing Promotion zwar auf Platz 1 der IDM Superbike, doch die Ducati-Konkurrenz sitzt ihm im Nacken.

«Wir müssen aktuell mit Platz 2 zufrieden sein», erklärte Florian Alt, nachdem er in der Motorsport Arena Oschersleben als Zweiter im Ziel gelandet war. «Wir sind einfach chancenlos gegen die Ducati.» Damit war Alt am vergangenen Wochenende aber kein trauriges Einzelschicksal. Auch die restliche Konkurrenz sah beim vierten der sieben IDM-Events gegen Ducati-Pilot Lukas Tulovic kein Land. Dieser hatte die Pole-Position und später auch beide Rennen gewonnen.

«Aber ich finde, wir sind eine Mega-Rennen gefahren», urteilte Alt nach Lauf 1. «Das Team hat perfekt gearbeitet. Von der Pace her waren wir auch nochmal schneller als beim ersten Mal in Oschersleben. Wir loten das Maximum aus. Ich muss 110 Prozent fahren, von dem her war das ein super Ergebnis. Lukas hat die Performance genutzt und ist vorne weggefahren. Er ist ein super Rennen gefahren, von dem her meinen Glückwunsch an Lukas. Ich hoffe, dass wir nachher nochmal ein gutes Rennen fahren können. Und ich hoffe, dass Hannes okay ist. Er ist ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber sowas passiert. Vielleicht kommen jetzt noch Rennstrecken, wo wir ein bisschen näher dran sind.»

Soomer war im Rennen auf der letzten Rille an Alt vorbeigekommen, war aber anschließend mit dem Vorderrad aufs Gras gekommen und gestürzt. Wie sich später herausstellte, hatte sich Soomer massive Verletzungen an der Hand zugezogen, abgeschliffener Finger inklusive. Eine Verletzung, die auch Alt nach seinem Assen-Crash von vor zwei Jahren noch in schlechter Erinnerung haben dürfte.

«Wir haben es im ersten Rennen geschafft, wir wollen es jetzt wieder schaffen», erklärte Alt kurz vor dem Start ins zweite Oschersleben-Rennen, mit dem auch zeitgleich der Start in die zweite Saisonhälfte eingeläutet wurde. «Es tut mir leid für Hannes, das hat er nicht verdient. Es war ein ärgerlicher Sturz. Es ist echt eine Kleinigkeit, die zwischen Sturz und Weiterfahren entscheidet. Ich hoffe, ihm geht’s nicht ganz so schlecht und wünsche mir, dass er bald wieder dabei ist.»

«Die Performance der Ducati bis zu ersten Kurve», orakelte Alt noch, «da haben wir keine Chance. Meistens ist Lukas da so zehn, 20 Meter weg. Wenn ich die Chance haben sollte, und er einen schlechten Start hat, dann wird ich natürlich attackieren. Die ersten Meter sind entscheidend, dass wir allgemein gut wegkommen. Es sind noch ein paar starke BMW um mich herum.»

«Es war die einzige Chance», beschrieb er dann nach der Zielankunft auf dem dritten Rang seinen Versuch, sich gegen Ende noch irgendwie an Leandro Mercado vorbei auf den zweiten Rang zu drängeln. Tulovic war da schon längst an der Spitze enteilt. «Auf der Bremse muss ich es halt machen. Beim Eingang, da sind wir stärker. Am Ausgang sind wir einfach komplett chancenlos. Deswegen musste ich es irgendwie, mit viel Aggression, probieren. Doch es ging einfach nicht, und ich will ja auch keinen gefährden. Da habe ich zurückgesteckt in der letzten Runde. Da ist Tati natürlich Kampflinie gefahren, was richtig ist. Es hat noch eine Kurve gefehlt, dann hätte ich es nochmal versucht. Generell bin ich mit zwei Podien superhappy. Wir machen momentan einfach einen Mega-Job. Glückwunsch auch an die anderen beiden, Top-Job. Und ich hoffe, dass Hannes bald wieder zurückkommt.»

Damit liegt Alt nun auf dem ersten Rang der Gesamtwertung. Doch Tulovic liegt gerade mal drei Zähler dahinter. Damit dürfen sich die Fans dann wohl auf eine prickelnde zweite Saisonhälfte freuen.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)