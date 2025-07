Hannes Soomer: Schwerer Sturz endet im Krankenhaus

Die Reise nach Oschersleben endete für den IDM-Leader vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in der Klinik. Der Este war schwer gestürzt und wird wohl ein Stück eines Fingers verlieren.

Hannes Soomer hatte beim IDM-Treffen in Most seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Doch der Este wusste, dass ihm die Konkurrenz, allen voran Florian Alt und Lukas Tulovic, dicht auf den Fersen ist. Nach dem Training am vergangenen Wochenende stand der Este mit seiner BMW in der Motorsport Arena Oschersleben auf dem fünften Startplatz.

Beim Start ins erste Rennen hielt er sich noch ein wenig bedeckt, drehte aber nach den ersten Runden ordentlich auf und zeigte ein paar spektakuläre Überholmanöver. Bis kurz nach der Halbzeit hatte er sich auf den dritten Rang vorgearbeitet und machte Jagd auf Alt. Auch da setzte er ein gekonntes Überholmanöver. Doch dann geriet er beim Weg in die nächste Kurve mit dem Vorderrad aufs Gras und flog ab. Seine Hand blieb beim dem Abflug unter dem Lenker klemmen. Er stand zwar rasch wieder auf, ein Besuch im Oschersleben-Medical-Center war trotzdem angesagt.

Von dort kamen dann schlechte Nachrichten für das Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW und Hannes Soomer. Teamchef Werner Daemen musste das vorzeitige Ende von Soomers Oschersleben-Wochenende verkünden: «Es sieht leider nicht gut aus. Er hat sich an der Hand verletzt und wird wohl ein Stück eines Finger verlieren. Ein Motorrad ist schnell repariert, aber ein Körper braucht da ein wenig länger. Aber ich weiß, dass Hannes ein starker Kerl ist und hoffe, dass er beim IDM-Lauf in Assen wieder dabei ist. Für die Meisterschaft ist das aus unserer Sicht natürlich richtig schlecht.» Nach der doppelten Null ging es für Soomer zurück auf den dritten Platz in der Tabelle.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)