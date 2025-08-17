Tulovic bezwingt WM-Pilot Aegerter bei IDM in Assen

«Ich bin geflogen», beschrieb Lukas Tulovic seine Fahrt zu IDM Superbike-Sieg Nr. 5. Dominique Aegerter gab seiner Leih-Yamaha die Sporen, hielt Leandro Mercado und wurde in den Niederlanden Zweiter.

Am Nachmittag waren die Bedingungen zumindest eindeutig. Mit neuem Regen war augenscheinlich nicht zu rechnen. Auf der Pole-Position hatte wie schon am Vormittag Ducati-Pilot Lukas Tulovic Platz genommen. Neben ihm stand Dominique Aegerter, der Lauf 1 gewonnen hatte. Leandro Mercado machte die erste Startreihe komplett. Nicht mehr dabei war Patrick Hobelsberger. Der Honda-Pilot war bei seinem IDM-Gastauftritt am Vormittag gestürzt und verzichtete auf einen Start am Nachmittag.

Nach dem Erlöschen der Ampel drehte Tulovic gleich mächtig am Gas und übernahm sofort das Kommando. Ganz mies lief es für Alt, der gleich einige Plätze verlor. Hinter dem Führenden tauchte Mercado auf, allerdings schon mit einem Rückstand von einer Sekunde. Aegerter fand sich ebenfalls als Vierter mitten im Getümmel wieder. Max Schmidt und Lorenzo Zanetti gerieten aneinander und stürzten.

Aegerter kassierte Finsterbusch nach wenigen Runden ein und klemmte sich ans Hinterrad von Mercado, der wie Aegerter schon seine Erfolge in der Superbike-WM gefeiert hat. Übrig geblieben waren damit 16 Fahrer und nach Abzug des nicht punktberechtigen Schweizers, warteten auf jeden Fahrer im Ziel Punkte. Tulovic setzte sich an der Spitze Meter für Meter ab und war in der vierten Runde schon 2,8 sec weg. In der letzten Schikane zeigte Aegerter seine Klasse und platzierte ein klares Manöver bei Mercado und schob sich damit auf den zweiten Platz.

Mercado war allerdings nicht alleine mit der Idee, einen Podestplatz einzufahren. Ebenfalls in Schlagdistanz waren Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und Alt. Bàlint Kovács, Dritter im ersten Rennen, hatte den Anschluss an die vor ihm fahrende Gruppe verloren und drehte mit Teamkollege Hannes Soomer und dem Niederländer Twan Smits seine Runden.

Zur Halbzeit hatte sich an der Reihenfolge nichts geändert. Tulovic lag mit 3,3 sec auf dem ersten Platz. Aegerter gab seiner von Jan Mohr ausgeborgten R1 zwar ordentlich die Sporen, doch der Ducati-Mann an der Spitze war immer den berühmten Ticken schneller. Stattdessen robbte sich Mercado wieder näher an Aegerter heran und fuhr dabei identische Zeiten wie der Führende. Dahinter duellierten sich Finsterbusch und Alt, allerdings satte sechs Sekunden hinter der Spitze. In der elften Runde erwischte Alt die bessere Linie und ging am Sachsen vorbei.

Tulovic zog bis zum Schluss durch. Mercado war eingangs der letzten Runde in Aegerters Windschatten und der Schweizer musste sich ordentlich lang machen, um sich den Argentinier vom Hals zu halten. Doch die Herren sparten sich unüberlegte Aktionen und kamen in dieser Reihenfolge auch im Ziel an. Für Tulovic wurde es damit der fünfte Sieg.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Dominique Aegerter (CH/Yamaha)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. Hannes Soomer (EST/BMW)

8. Twan Smits (NL/Yamaha)

9. Bálint Kovács (HR/BMW)

10. Kevin Orgis (D/BMW)

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. Leon Orgis (D/BMW)

13. Soma Görbe (HU/BMW)

14. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

15. Sandro Wagner (D/BMW)

16. Christoph Beinlich (D/BMW)

DNF Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

DNF Max Schmidt (D/BMW)

DNS Patrick Hobelsberger

DNS Moritz Jenkner (D/BMW)

DNS Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

DNS Marc Neumann (D/BMW)