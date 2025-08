Nach Schicksalsschlag zur IDM-Teamchefin geworden

Twan Smits und Lennox Lehmann kämpfen im Team Apreco um Punkte in der IDM Superbike und der IDM Supersport. Geführt wird das Team seit letztem Jahr von der Niederländerin Corine Brandhorst.

Corine Brandhorst führt nach dem Tod ihres Mannes vor gut einem Jahr das Team Apreco in den IDM Klassen Superbike und Supersport mit den Piloten Twan Smits und Lennox Lehmann weiter. Gemeinsam mit TenKate und Yamaha stehen bereits die Pläne für die Zukunft. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com gibt die Teamchefin einen ersten Ausblick und bewertet die aktuelle Situation in der IDM und ihrem Team.

Im Jahr 2025 ist es immer noch etwas Besonderes, eine Frau als Teamchefin zu haben. Wie gefällt dir deine Arbeit?

Für mich ist es ehrlich gesagt nichts Besonderes, aber ich spüre im Fahrerlager, dass es immer noch etwas Ungewöhnliches ist, da es nach wie vor eine von Männern dominierte Welt ist. Am Anfang, während der Tests vor der Saison, musste ich mich als Teammanagerin noch ein wenig zurechtfinden und lernen, in der Box proaktiver zu sein und Entscheidungen zu treffen. Aber im Laufe der Saison sind wir als Team gewachsen, und auch ich habe Fortschritte gemacht. Seit dem zweiten Rennen in Oschersleben fühlt sich alles ganz natürlich für mich an.

Kannst du uns ein paar Worte darüber sagen, wie du Teamchefin geworden bist?

Evert Blom war die treibende Kraft hinter dem Apreco-Team. Mit seinem Tod haben wir nicht nur einen großartigen Mann mit einer Leidenschaft für den Rennsport verloren, sondern ich habe auch meinen Ehemann verloren. Der Beginn des Jahres 2024 war nicht nur für mich, sondern auch für Twan Smits sehr schwierig, und wir suchten beide nach Antworten, wie es weitergehen sollte. Twan hatte in der Supersport seine Grenzen erreicht, wo man nicht sein ganzes Leben lang bleiben kann, aber den nächsten Schritt zu finden, ist auch nicht einfach. Es war TenKate, der ein paar Leute zusammengebracht hat, und wir haben zwischen August und Oktober sehr hart daran gearbeitet, ein komplett neues Team aufzubauen. Mit einem neuen Team meine ich auch wirklich ein neues Team, also das gesamte technische Team und die Teamstruktur, aber auch Materialien wie die Box, der Renntruck und die Werkbänke sind neu. Die Unterstützung, die wir von Yamaha erhalten haben, war sehr wertvoll, um die richtigen Ressourcen zu finden.

Twan Smits und Lennox Lehmann fahren dieses Jahr für dein Team. Wie unterscheiden sich die beiden?

Der Hauptunterschied ist, dass Twan Niederländisch mit ein bisschen Deutsch spricht und Lennox Deutsch spricht und versucht, Niederländisch zu lernen. Ich muss sagen, dass es zwischen den beiden nicht viele Unterschiede gibt, auch nicht charakterlich. Vielleicht ist Lennox der ernstere und ruhigere von beiden, während Twan manchmal etwas naiver und sensibler ist. Beide sind noch sehr jung und entwickeln sich schnell, auch was ihren Charakter angeht. Aber wenn es ums reine Rennen geht, sind die beiden supertalentiert und haben eine superprofessionelle Einstellung. Ich denke, dass die beiden derzeit die fittesten Fahrer im Fahrerlager sind.

Twan hat in der ersten Saisonhälfte gute Fortschritte gemacht. Was kann er in der zweiten Jahreshälfte noch zeigen?

Twan hat einige solide Schritte gemacht, und wir wissen, wo wir noch Leistungspotenzial ausschöpfen können. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass er neue Reifen nicht nutzen und seine ultimative Qualifikationsrunde nicht fahren kann. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten, und im Wintertraining steht es auf seiner Liste, sich zu verbessern. Auf der anderen Seite sind seine Rennen und Rundenzeiten konstant im Bereich der Top 5 bis 8, und in dieser Hinsicht übertrifft er unser Ziel sogar ein wenig, sodass ich hier sehr zufrieden bin. Aber er braucht noch ein paar Top-5-Platzierungen, um die Saison erfolgreich abzuschließen.

Lennox hat dieses Jahr eine etwas schwierige Zeit. Wie kannst du ihm helfen, wieder zu seiner alten Form zurückzufinden?

Lennox ist noch sehr jung, und wir müssen ihm etwas Zeit geben, denn sein und unser Endziel ist nicht die IDM, sondern die WSSP, und wenn man in der WSSP fahren will, braucht man bestimmte Fähigkeiten, die er gerade lernt. Das macht ihn jetzt noch nicht schneller, aber es wird ihm in Zukunft sehr helfen. Er muss seinem Team sagen können, was er vom Motorrad will, und es in die richtige Richtung lenken, und das ist nach wie vor eine Herausforderung für ihn. Genauso wichtig ist es jedoch, dass er seinem technischen Team vertrauen kann, und das ist etwas, was in Most nicht funktioniert hat. Deshalb hat er seit dem zweiten Rennen in Oschersleben einen neuen Crewchief. Eine superschwierige Entscheidung, denn letztendlich war das zweite Rennen in Most sein bisher bestes. Mit Blick auf die Zukunft hielten wir die Veränderung jedoch für die beste Lösung auf lange Sicht, auch wenn die kurzfristige Konsequenz ist, dass man neu anfangen muss und wieder am Anfang der Saison steht. Aber man muss es klar sagen: Sein reines Renntalent und seine Geschwindigkeit sind beeindruckend, und wir werden alles tun, um ihn auf die WSSP vorzubereiten, sollte sich diese Chance eines Tages ergeben.

Letztes Jahr ist der Teambesitzer verstorben. Was hat sich seitdem für dich verändert?

Zunächst einmal habe ich meinen Ehemann verloren, dann haben wir als Team unseren Teambesitzer verloren, und seitdem hat sich viel verändert. Aber ich muss auch sagen, dass viele Menschen Mitgefühl mit mir haben, weil ich ihn verloren habe, aber ich bin zutiefst traurig, dass Evert nicht mehr hier ist, um Teil dieses Abenteuers zu sein, das ich gerade erlebe, denn es hätte sein Abenteuer sein sollen, nicht meines, da ich dankbar bin, seinen Traum leben zu dürfen, aber es war sein Traum.

Du hast bereits Pläne gemacht. Kannst du uns schon etwas verraten?

Ja, das habe ich. Die Zusammenarbeit mit TenKate und Yamaha war bisher sehr gut, und in den letzten Wochen haben wir alle unsere Rolle in dieser Beziehung gefunden. Zusammen mit TenKate kümmern wir uns um die Motorräder und die Entwicklung der R1, während Yamaha junge Talente fördert und trainiert. Die Rolle des Underdogs passt gut zu mir, ich arbeite gerne hart und bleibe bescheiden. Für 2026 werden wir eine Yamaha R1 und zwei Yamaha R9 mit talentierten Fahrern einsetzen. Wer die Fahrer sein werden, weiß ich bereits, aber da noch drei Rennen zu fahren sind, ist es schön, an jedem Rennwochenende einen Fahrer bekannt zu geben.

In der IDM Superbike wurden in diesem Jahr Concession-Parts eingeführt. Was hältst du davon und welche verwendet ihr?

Ich habe dazu noch keine richtige Meinung. Dieses Jahr fahren wir die R1 von Yamaha Deutschland mit einem Update für Bremsen und Motor, aber nächstes Jahr werden wir eine neue R1 fahren, die von TenKate entwickelt wurde. Was Bremsen, Federung und nutzbare PS angeht, denke ich, dass die R1 wettbewerbsfähig bleibt. Die Schwachstelle ist derzeit die Gesamtbeschleunigung und dass das Motorrad die Leistung nicht immer auf den Asphalt bringen kann. Entweder macht es Wheelies auf der Geraden oder es rutscht aus der Kurve, nachdem es den Scheitelpunkt erreicht hat.

Innerhalb der aktuellen Vorschriften und angesichts der Zugeständnisse sehen wir Einschränkungen, wo andere Hersteller wie BMW und Ducati mehr Möglichkeiten zur Anpassung haben als Yamaha. Wenn wir das über den Winter lösen können, bin ich zufrieden. Die Antwort liegt sicherlich in der Kombination aus Rahmen, Umlenkung und Schwinge. Außerdem ist die ECU, die wir derzeit verwenden, sehr eingeschränkt, während die ähnliche Version, die in der Kawasaki verwendet wird, seit diesem Jahr vollständig freigegeben ist und alle Sensoren und Einstellungen nutzen kann. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass Twan im nächsten Jahr auch noch einen Schritt in seiner Entwicklung machen muss, aber wie wir in Most bei den IDM-Qualifikationszeiten gesehen haben, brauchen wir eine R1 mit voller WSBK-Spezifikation, um mit dem Tempo der BMW mithalten zu können, was absolut keinen Sinn macht.

Wie gefällt deinem Team die IDM?

Ich würde sagen, wir genießen es sehr, da wir die Entwicklung sehen, die wir als Team machen, und das Potenzial, das wir für 2026 haben.

Das nächste Rennen findet in Assen statt. Leider gibt es dort immer sehr wenige Zuschauer. Was müsste passieren, damit sich das ändert?

Das ist meiner Meinung nach eine große Herausforderung für die IDM, nicht nur in Assen. Die Rennen in Schleiz und Hockenheim sind entscheidend für ein positives Sportmarketing, alle anderen Wochenenden sind bei den Fans nicht so beliebt. Was Assen angeht, muss ich ehrlich sagen, dass es keine sichtbare Werbung für diese Veranstaltung gibt, sodass viele Niederländer gar nicht wissen, dass es sich um ein IDM-Rennwochenende handelt... Mein Rat ist also, dass alles mit einem richtigen (Marketing-) Plan beginnt.