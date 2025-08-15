Aegerter gibt im freien Training in Assen den Ton an

Im niederländischen Assen geht die IDM Superbike aktuell in ihr fünftes Rennwochenende. Frischen Wind bringen diverse Gäste und Rückkehrer rein. WorldSBK-Gast Domi Aegerter startete mit der Bestzeit.

22 Piloten fanden sich am Freitagmorgen zum ersten Freien Training der IDM Superbike im niederländischen Assen ein. Neben den fest eingeschriebenen Fahrern waren auch vier Gäste am Start. Bekanntester IDM-Rückkehrer war dabei Dominique Aegerter, der nach 20 Jahren auf der internationalen Bühne erstmals wieder bei einem IDM-Rennen auftauchte. Er vertritt am Wochenende den verletzten Österreicher Jan Mohr im Team SWPN und verkürzt damit auch seine eigene Sommerpause in der WorldSBK, die erst wieder im September am Start ist.

Erstmals in diesem Jahr am Start bei der IDM Superbike ist in Assen Patrick Hobelsberger, der sich nach seinem Umstieg von BMW auf Honda, und einem kurzen Kawasaki-Intermezzo, wieder in den Ring wagt.

Mit Moritz Jenkner und Marc Neumann schauen zwei alte Bekannte bei der IDM Superbike vorbei. Beide sind an diesem Wochenende auch bei der Pro Superstock 1000 dabei und nutzen den IDM-Auftritt als zusätzliches Training. Wieder fit war nach seiner Hand- und Finger-Verletzung der Finne Hannes Soomer vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW.

Zur Halbzeit des ersten Freien Trainings zeigte sich erstmals Aegerter an der Spitze des Feldes mit einer Zeit von 1.38,363 min. Sechs Runden hatte der Schweizer dafür auf der Yamaha R1 im IDM-Trimm gebraucht. Gefolgt von Soomer und dessen Teamkollege Bálint Kovács.

Während sich von hinten Toni Finsterbusch an die Spitzenposition heranarbeitete, legte Aegerter nochmals leicht nach und verbesserte seine eigene Zeit. Allerdings um überschaubare zwei Tausendstel. In seiner 13 und damit letzten Runde ging noch was beim Schweizer. Mit einer Zeit von 1.38,209 min übernahm der WM-Gast die Führung, 0,259 sec vor dem BMW-Duo Finsterbusch-Soomer. Noch in einem etwas gemächlicheren Tempo waren die beiden Titel-Aspiranten Florian Alt und Lukas Tulovic unterwegs.

Ergebnis IDM Assen 1. Freies Training

1. Dominique Aegerter (CH/Yamaha) 1.38,209 min

2. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.38,468 min

3. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.38,634 min

4. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.38,859 min

5. Florian Alt (D/Honda) 1.38,930 min

6. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.38,973 min

7. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.39,168 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.39,221 min

9. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.39,369 min

10. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.39,727 min

11. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.40,067 min

12. Soma Görbe (HU/BMW) 1.40,077 min

13. Leon Orgis (D/BMW) 1.40,191 min

14. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.40,214 min

15. Kevin Orgis (D/BMW) 1.40,268 min

16. Twan Smits (NL/Yamaha)

17. Max Schmidt (D/BMW)

18. Sandro Wagner (D/BMW)

19. Christoph Beinlich (D/BMW)

20. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

21. Moritz Jenkner (D/BMW)

22. Marc Neumann (D/BMW)