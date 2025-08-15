Jähnig und Tulovic im PrePractice vor dem WM-Gast

Im Superpole PrePractice kam es zum ersten Kräftemessen in Richtung Startaufstellung. Die ersten Vier sind nur durch eine Zehntel Sekunde getrennt. Spannung für die Superpole ist garantiert.

Im ersten Freien Training hatte Dominique Aegerter gezeigt, dass er nicht nur zum Spaß bei der IDM Superbike am Start ist. Auch wenn die Abstände zu den Dauer-Teilnehmern nicht riesig waren, legte er mit einer Zeit von 1.38,209 min den Grundstein für sein IDM-Wochenende im Team SWPN.

Im zweiten Freien Training tauchte, wie zu erwarten, Ducati-Pilot Lukas Tulovic vorne auf, nachdem er sich am frühen Vormittag noch mit der für ihn neuen Kombi aus Assen plus Ducati vertraut gemacht hatte. Mit einer Zeit von 1.38,327 min zeigte er gleich in seiner zweiten Runde eine flotte Zeit. Acht hundertstel Sekunden später war Jan-Ole Jähnig ähnlich flott dabei, der wiederum nur acht tausendstel Sekunden auf Florian Alt hatte. Dieses Trio dürfte auch der heißeste Kandidaten aus der IDM-Riege sein, das Aegerter im Training beim Kampf um die Pole-Position ärgern könnte.

In der zweiten Hälfte des zweiten Freien Trainings mischten noch Hannes Soomer mit einer Zeit von 1.38,317 min auf Platz 1 und Bálint Kovács mit einer Zeit von 1.38,364 min auf Platz 3 an der Spitze mit. Doch der WM-Gast aus der Schweiz ließ sich nicht lumpen und quetschte sich mit einem überschaubaren Vorsprung von 0,073 sec vor Soomer auf den ersten Platz. Tulovic lauerte mit einem Rückstand von 0,083 sec auf Rang 3. Während sich die Top-Fahrer durch die Bank verbesserten, Tulovic gleich um eine ganze Sekunde, büßte Aegerter im Vergleich zum Morgen ein paar Zehntel auf seine eigene Bestmarke ein.

Am Nachmittag ging es dann im Superpole-PrePractice schon zum ersten Schlagabtausch der IDM-Piloten mit dem WM-Gast, der für die Stammfahrer sicherlich noch eine Prise Extra-Motivation bedeutete. Die ersten 12 Piloten dürfen dann auf direktem Weg in die Superpole 2 am Samstag einziehen.

Wie üblich war es Jähnig, der gleich in seiner ersten gezeiteten Runde mit einer 1.37,835 min überzeugte und sich auf den ersten Rang vorschob. Gefolgt von Alt, Tulovic, Mercado und Finsterbusch. Schneller als Jähnig war zu dem frühen Zeitpunkt an diesem Tag noch keiner gewesen. Nach der flotten Runde folgte ein kurzer Boxenstopp. Nach zehn Minuten war Aegerter mit einer 1.38,077 min auf Rang 3 angekommen. Ducati-Pilot Tulovic hatte sich 0,045 sec hinter Jähnig auf den zweiten Platz gedrängelt.

Auch Aegerter war unter die 1.38er-Marke gefahren, was zur Halbzeit allerdings nichts an seiner Position änderte. Die Top-Ten lagen alle innerhalb einer Sekunde, als die letzten zehn Minuten des PrePractice anbrachen und sich die Strecke nach den diversen Boxenstopps wieder füllte.

Doch auch wenn noch die eine oder andere schnelle Runde dabei war, an der Reihenfolge änderte sich bei den Spitzenfahrern nichts mehr. Gerade mal eine Zehntel Sekunde trennten die Top-Vier.

Turbulent wurde es auf den letzten Metern dennoch. Von Bálint Kovács, Moritz und Florian Alt wurde jeweils ein Crash gemeldet, den aber augenscheinlich alle heil überstanden hatten. Marc Neumann hatte mit der Technik seiner BMW zu kämpfen und Patrick Hobelsberger wurde verwarnt, da er in Turn 4 und 5 zu langsam unterwegs war.

Ergebnis IDM Assen Superpole PrePractice

Superpole 2



1. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.37,835 min

2. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.37,880 min

3. Dominique Aegerter (CH/Yamaha) 1.37,952 min

4. Florian Alt (D/Honda) 1.37,976 min

5. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.38,368 min

6. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.38,389 min

7. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.38,439 min

8. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.38,488 min

9. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.38,585 min

10. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.38,642 min

11. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.38,730 min

12. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.38,897 min



Superpole 1



13. Leon Orgis (D/BMW) 1.38,904 min

14. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.39,067 min

15. Soma Görbe (HU/BMW) 1.39,107 min

16. Kevin Orgis (D/BMW) 1.39,163 min

17. Max Schmidt (D/BMW) 1.39,367 min

18. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 1.39,812 min

19. Sandro Wagner (D/BMW) 1.39,873 min

20. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.40,478 min

21. Moritz Jenkner (D/BMW) 1.40,617 min

22. Marc Neumann (D/BMW) 1.42,661 min