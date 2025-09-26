Hockenheim: Neuer Superbike-Spitzenreiter am Freitag

Punkte gab es am ersten Trainingstag im Rahmen des IDM-Finales auf dem Hockenheimring noch nicht. Doch erste Duftmarken wurden gesetzt. Bálint Kovács holte die Bestzeit. In der Superpole geht es weiter.

So richtig viele Piloten wagten sich am frühen Freitagmorgen nicht auf die Strecke. Die Bedingungen gaben es einfach nicht her. Der Regen hatte nach tagelangem Dauerfeuer ein Einsehen und hatte seine Tätigkeit eingestellt. Doch bei zähem Hochnebel und einstelligen Temperaturen waren die Chancen auf gute Zeite überschaubar. Zwölf Piloten amüsierten sich im ersten Freien Training. Angeführt wurde die Ausfahrt nach 30 Minuten von Florian Alt mit einer Zeit von 1.42,147 min angeführt.

Im zweiten Freien Training war die Strecke trocken, und auch wenn von der Sonne nichts zu sehen war, waren die Temperaturen immerhin im zweistelligen Bereich. 20 Piloten machten sich daher einen flotten Mittag auf dem Hockenheimring, um sich für das Pre Practice am späten Nachmittag vorzubereiten.

Das Kommando übernahm das GERT56-Duo mit Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig. Finsterbusch mit einer 1.26,6 min und Jähnig eine halbe Sekunde dahinter. Dahinter tauchten Leandro Mercado, Florian Alt, Hannes Soomer und Lukas Tulovic auf. Doch das Tempo war nach wie vor überschaubar. Soomer übernahm 12 Minuten vor Schluss den zweiten Platz von Jähnig, blieb aber drei Zehntel hinter Finsterbusch zurück. Eine Minute später musste Jähnig auch den BMW-Kollegen Bálint Kovács vorbeilassen.

Kovács war gerade gut in Schwung und übernahm in seiner siebten Runde mit einer 1.26,591 min die Führung. Zehn Minuten hatten die restlichen Kollegen da noch den Zeit, mit dem Versuch, den Ungar wieder von der ersten Position zu vertreiben. Jan-Ole Jähnig gelang das Kunststück dann mit einer 1.26,214 min. Auch Titelkandidat Lukas Tulovic war vorne angekommen und rangierte mit seiner Ducati 0,192 sec hinter Jähnig.

Hannes Soomer war zwei Minuten vor Schluss dann der Schnellste mit einer Zeit von 1.26,006 min. Damit war der Este zwei Zehntel schneller als Florian Alt und Jähnig der damit plötzlich nur noch Dritter war.

Ergebnis IDM Superbike FP2

1. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,978 min

2. Florian Alt (D/Honda) 1.26,206 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.26,214 min

4. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.26,406 min

5. Bálint Kovács (H/BMW) 1.26,418 min

6. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26,593 min

7. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.26,724 min

8. Leon Orgis (D/BMW) 1.26,835 min

9. Kevin Orgis (D/BMW) 1.27,147 min

10. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.27,512 min

Neuer Mann an der Spitze

Bálint Kovács, sonst eher der gesprächige Typ, fasst sich bei seinem Kommentar nach dem Superpole Pre Practice kurz. «Erster Tag, Platz 1», fasste er seinen Trainingstag zusammen. Der Weg zur Pole Position ist noch weit, entschieden wird erst in der Superpole 2 am Samstagnachmittag. Die Abstände sind denkbar knapp und der Ungar weiß, dass er morgen nochmals nachlegen muss.

Kovács Podest-Ambitionen sind unbestritten. Gemeinsam mit seinen BMW-Kollegen Hannes Soomer und Jan-Ole Jähnig hatte er schon vergangenen Woche beim Finale der Langstrecken-WM den Sprung aufs Podest geschafft. Gemeinsam belegten sich nun auch auf dem Hockenheimring die ersten drei Plätze.

Lukas Tulovic hatte laut IDM.de noch einen Gang zurückgeschaltet. Der 25-jährige Panigale V4R-Fahrer benötigt bis zum Titelgewinn in der IDM Superbike nur noch neun Punkte, «aber uns fehlt ein bisschen Fahrzeit auf der Strecke und beim Setting sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen.»

Ergebnis IDM Superbike Pre Practice

1. Bálint Kovács (H/BMW) 1.25,189 min

2. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.25,294 min

3. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,378 min

4. Florian Alt (D/Honda) 1.25,463 min

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.25,624 min

6. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.25,694 min

7. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,842 min

8. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,949 min

9. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.25,987 min

10. Soma Görbe (H/BMW) 1.25,991 min

11. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.26,110 min

12. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.26,179 min



13. Kevin Orgis (D/BMW) 1.26,234 min

14. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.26,415 min

15. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.26,520 min

16. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.26,856 min

17. Marco Fetz (D/BMW) 1.27,295 min

18. Max Zachmann (D/BMW) 1.27,295 min

19. Roberto Tamburini (I/BMW) 1.28,266 min

20. Sandro Wagner (D/BMW) 1.28,397 min