Nach Aegerters IDM-Show geht es solide weiter

Auf dem Nürburgring kehrte der Österreicher Jan Mohr wieder zum Yamaha-Team SWPN zurück. Ganz der Alte war Mohr noch nicht, doch nach der langen IDM-Pause geht es wieder vorwärts.

Das sechste und vorletzte Rennwochenende der IDM 2025 fand am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring statt. In Assen hatte noch WorldSBK-Pilot Dominique Aegerter den verletzten Jan Mohr im Team SWPN vertreten und seine WM-Klasse mit einem Sieg und einem zweiten Platz unter Beweis gestellt. Am Nürburgring war Mohr wieder persönlich am Start und arbeitet sich wieder an seine alte Form heran.

Schon in den Trainings unterboten sich die Piloten mit ansehnlichen Bestzeiten in Serie. Jan Mohr erzielte in der Superbike-Qualifikation die 13. Zeit, 1,3 Sekunden hinter der Pole-Position von Ducati-Pilot und Aegerter-Bezwinger Lukas Tulovic, und war damit schneller als im Vorjahr. Mohr hatte am Sonntag mit zwei Superbike-Rennen ein volles Programm. Für den Österreicher ging es an diesem Wochenende vor allem darum, Selbstvertrauen aufzubauen und nach einer langen Pause wieder flüssig zu fahren. In beiden Rennen hatte der Superbike-Fahrer in der Schlussphase Schwierigkeiten und konnte sein wahres Potenzial nicht zeigen. Dennoch holte er in beiden Rennen Punkte und belegte den 15. bzw. 14. Platz.

«Natürlich freuen wir uns sehr», versicherte Teammanager Frank Brouwer, «Jan nach seiner langen Verletzungspause wieder bei uns zu haben. Er hat im Laufe des Wochenendes große Fortschritte gemacht und bis zu den Rennen verlief alles zu unserer Zufriedenheit. Die Rennen waren für ihn sehr anstrengend, sodass er die Fortschritte aus dem Training nicht vollständig umsetzen konnte.»

«Zunächst einmal bin ich froh», erklärte Jan Mohr, «wieder im Team zu sein und gesund und fit zu fahren. Nach einer so langen Pause bin ich zufrieden mit den Fortschritten, die wir gemacht haben, und der Geschwindigkeit, die wir in der Qualifikation gezeigt haben. Die Rennen waren körperlich etwas anspruchsvoller, und ich bin ein wenig enttäuscht über den Sonntag, weil ich unser volles Potenzial nicht zeigen konnte. Aber beim nächsten Mal kommen wir stärker zurück.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 12 von 14 Rennen

1. 236 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 195 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 168 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 152Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

5. 140 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. 116 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 100 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

8. 95 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

9. 87 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 63 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 63 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. 54 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 50 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 43 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 27 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 20 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 16 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)