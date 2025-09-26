Zwei sind noch übrig im Kampf um die SBK-Krone 2025

Auf dem Hockenheimring, dem letzten Rennwochenende der Saison 2025, entscheidet sich, wer als die neue Nummer 1 der IDM Superbike in die Winterpause gehen darf. Lukas Tulovic oder Florian Alt.

Bis Sonntagnachmittag darf sich noch der Ukrainer Ilya Mikhalchik IDM Superbike-Meister nennen. Der BMW-Pilot hatte sich im Vorjahr seinen vierten IDM-Titel gesichert und hatte einer weiteren Titelverteidigung eine Absage erteilt. Aktuell führt er souverän in der Britischen Superstock-Meisterschaft.

Wer holt am kommenden Wochenende die Titel? Jede Runde, jeder Überholversuch und jedes Manöver können über Triumph oder Niederlage entscheiden. Es warten 3,692 Kilometer pro Runde im badischen Motodrom auf die Akteure. In der IDM Superbike fällt die Entscheidung zwischen Lukas Tulovic (Triple M Racing Ducati Frankfurt) und Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion).

Alts Chancen sind mit einem Rückstand von 41 Zählern auf Tulovic allerdings überschaubar. Aus eigener Kraft kann er den Titel nicht mehr holen. Wobei der 29-Jährige feststellt: «Es ist schon kurios. Einen richtigen Titelkampf zwischen uns hat es nie gegeben. Wir haben nicht ein einziges Duell miteinander ausgetragen.»

Tulovic führt die Meisterschaft auf der Ducati Panigale V4R vor dem Zweitplatzierten Alt deutlich an und hofft, sich gleich im ersten Superbike-Lauf am Sonntagvormittag den Titel sichern zu können, «dann habe ich nach hinten raus weniger Stress.» Ihm fehlen noch neun Punkte bis zum großen Ziel. Das heißt, Tulovic muss mindestens Siebter werden und damit neun Punkte holen, falls Alt gewinnt. Am liebsten will er selbst mit einem Sieg vor der Kulisse glänzen. «Für Ducati ist das IDM-Finale ein wichtiger Event mit wichtigen Leuten», weiß der Baden-Württemberger.

Den dritten Platz in der Gesamtwertung machen der Este Hannes Soomer und sein Teamkollege Leandro Mercado (Masteroil-alpha-Van Zon-BMW) aus Argentinien unter sich aus. Rechnerisch auch noch dabei ist BMW-Pilot Toni Finsterbusch.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 12 von 14 Rennen

1. 236 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 195 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 168 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 152Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

5. 140 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. 116 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 100 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

8. 95 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

9. 87 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 63 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 63 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. 54 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 50 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 43 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 27 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 20 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 16 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)