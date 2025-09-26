Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Zwei sind noch übrig im Kampf um die SBK-Krone 2025

Von Esther Babel
Florian Alt (li.) und Lukas Tulovic
© Tulovic/Facebook

Florian Alt (li.) und Lukas Tulovic

Auf dem Hockenheimring, dem letzten Rennwochenende der Saison 2025, entscheidet sich, wer als die neue Nummer 1 der IDM Superbike in die Winterpause gehen darf. Lukas Tulovic oder Florian Alt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Bis Sonntagnachmittag darf sich noch der Ukrainer Ilya Mikhalchik IDM Superbike-Meister nennen. Der BMW-Pilot hatte sich im Vorjahr seinen vierten IDM-Titel gesichert und hatte einer weiteren Titelverteidigung eine Absage erteilt. Aktuell führt er souverän in der Britischen Superstock-Meisterschaft.

Wer holt am kommenden Wochenende die Titel? Jede Runde, jeder Überholversuch und jedes Manöver können über Triumph oder Niederlage entscheiden. Es warten 3,692 Kilometer pro Runde im badischen Motodrom auf die Akteure. In der IDM Superbike fällt die Entscheidung zwischen Lukas Tulovic (Triple M Racing Ducati Frankfurt) und Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion).

Alts Chancen sind mit einem Rückstand von 41 Zählern auf Tulovic allerdings überschaubar. Aus eigener Kraft kann er den Titel nicht mehr holen. Wobei der 29-Jährige feststellt: «Es ist schon kurios. Einen richtigen Titelkampf zwischen uns hat es nie gegeben. Wir haben nicht ein einziges Duell miteinander ausgetragen.»

Tulovic führt die Meisterschaft auf der Ducati Panigale V4R vor dem Zweitplatzierten Alt deutlich an und hofft, sich gleich im ersten Superbike-Lauf am Sonntagvormittag den Titel sichern zu können, «dann habe ich nach hinten raus weniger Stress.» Ihm fehlen noch neun Punkte bis zum großen Ziel. Das heißt, Tulovic muss mindestens Siebter werden und damit neun Punkte holen, falls Alt gewinnt. Am liebsten will er selbst mit einem Sieg vor der Kulisse glänzen. «Für Ducati ist das IDM-Finale ein wichtiger Event mit wichtigen Leuten», weiß der Baden-Württemberger.

Den dritten Platz in der Gesamtwertung machen der Este Hannes Soomer und sein Teamkollege Leandro Mercado (Masteroil-alpha-Van Zon-BMW) aus Argentinien unter sich aus. Rechnerisch auch noch dabei ist BMW-Pilot Toni Finsterbusch.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 12 von 14 Rennen

1. 236 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)
2. 195 Punkte Florian Alt (D/Honda)
3. 168 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)
4. 152Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)
5. 140 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)
6. 116 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)
7. 100 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)
8.   95 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)
9.   87 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)
10. 63 Punkte Leon Orgis (D/BMW)
11. 63 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)
12. 54 Punkte Soma Görbe (H/BMW)
13. 50 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)
14. 43 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)
15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)
16. 27 Punkte Max Schmidt (D/BMW)
17. 20 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)
18. 16 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)
19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)
20.   6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)
21.   4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)
22.   1 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 26.09., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 26.09., 12:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 26.09., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
  • Fr. 26.09., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 26.09., 16:00, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
  • Fr. 26.09., 16:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 26.09., 16:25, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Fr. 26.09., 16:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 26.09., 17:20, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Fr. 26.09., 18:20, Motorvision TV
    Classic Races
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2609054513 | 4