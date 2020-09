Schlosser/Fries (CH): Dritter Sieg im vierten Rennen

Klasse-Leistung von Markus Schlosser/Marcel Fries. Die Schweizer holten ihren dritten Sieg im vierten Rennen der IDM Sidecar. Mike Roscher/Anna Burkard wieder bestes 1000er-Gespann.

Das zweite Rennen der IDM Sidecars ging nicht nur wie am Vortag über 12 Runden, es lief auch größtenteils in ähnlicher Formation ab. Aber in der absoluten Spitze nur bis zur Hälfte des Rennens.

Der Start der 18 Sidecars war in der Spitze wie gehabt. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) hatten von Position 2 wieder einen Bitzstart und reihten sich in Kurve 1 vor den Schweizern Markus Schlosser/Marcel Fries an der Spitze ein. Dahinter folgten Pekka Päivärinta/Emanuelle Clement (FIN/F), Mike Roscher/Anna Burkard (D/CH) mit ihrer LCR BMW 1000 vor den Bonovo-Teams Bennie Streuer/Ilse de Haas (NL) und Josef Sattler/Luca Schmidt (D).

Schlosser/Fries, die am Vortag noch keinen echten Überholversuch gegen Reeves/Rousseau gewagt und lieber die 20 Punkte für Platz 2 mitgenommen hatten, attackierten jetzt von Anfang an, aber Reeves am Lenker wehrte sich noch.

In der sechsten Runde aber gelang den Schweizern der Geniestreich. In Kurve 9 pressten sie sich an ihren größten Rivalen um den Titel in der wichtigen 600er-Klasse vorbei. Das britisch-französische Duo versuchte zwar dagegen zu halten, aber Schlosser bremste nicht nur in den Kurven härter, sondern hatte augenscheinlich auch auf den Geraden Vorteile.

Im Ziel hatten Schlosser/Fries nicht nur über fünf Sekunden Vorsprung, sondern auch weitere 25 Punkte auf ihrem Konto. Bei vier nur ausstehenden Läufen ist der Titel zwar schon in Sichtweite für die Schweizer, aber erst muss natürlich jeder Lauf gefahren werden.

Auf Platz 3 kamen die Niederländer Bennie Streuer/Ilse de Haas (Adolf RS Yamaha) knapp vor Pekka Päivärinta/Emanuelle Clement (FIN/F) ins Ziel. Der Finne ist aber technisch momentan im Nachteil, er nutzt die Rennen lediglich zum Testen für 2021.

Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt vom Bonovo-Team wurden Vierte.

Bestes Team in der 1000er-Wertung waren Mike Roscher und seine Beifahrerin Anna Burkard. Die Schweizerin sagte vor der Siegerehrung ins Mikrofon von Sprecher Thomas Deitenbach, dass ihnen vorher gesagt wurde, dass sie sich aus den 600er-Kämpfen raushalten sollten, sonst würden sie abgeräumt. SPEEDWEEK.com versuchte nachzufragen, erhielt darauf aber keine weiteren Erklärungen, weder von Burkard, noch von Roscher und auch nicht von Robert Werth von der IGG, der meinte, er hätte diesen Satz gesagt.

Ergebnisse Sidecars Rennen 2 Lausitzring (D):

1. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 12 Runde

2. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), +5.177

3. Bennie Streuer/Ilse de Haas (NL), +10.520

4. Pekka Päivärinta/Emanuelle Clement (FIN/F), +10.941

5. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), +31.584

6. Mike Roscher/Anna Burkard (D/CH), +1:02.679

7. Michael Grabmüller/Sébastien Lavorel (A/F), +1:10.981

8. Max Zimmermann/Ferry Segers (D/NL), +1:21.694

9. Jakob Rutz/Thomas Hofer (CH), +1:35.796

10. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), +1:36.498

11. Helmut Lingen/Michael Prudlik (D), 1:43.747

12. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), +1:49.739

13. Wiggert Kranenburg/Carolin Zimmermann (NL/D), +1:54.902

14. Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch (A/D), 1 Runde

15. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), 1 Runde

16. Jorden Klok/Carmen Laudy (NL/D), 1 Runde

Ausgefallen:

Dean Nicholls/Ronja Mahl (GB/D)

Franz Kapeller/Markus Billich (A)