Schleizer Dreieck: 15 Teams mit starken Gaststartern 22.07.2022 - 16:45 Von Rudi Hagen

© Hagen Reeves/Rousseau (77) führen in der IDM Seitenwagen vor Sattler/Schmidt (35) © Hagen Bonovos: Streuer/Kölsch (21) und das Juniorteam Göttlich/Neubert (42) Zurück Weiter

Bei der IDM in Schleiz sind am Wochenende 15 Gespanne am Start, so viel, wie noch nie in dieser Saison. Es wird einen Kampf zwischen den Weltmeistern Markus Schlosser/Marcel Fries und den Bonovo-Teams geben.