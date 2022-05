Lausitzring Rennen 2: Wieder Sieg für Schlosser/Fries

Auch im zweiten Rennen der IDM Sidecars auf dem Lausitzring siegten die amtierenden Weltmeister Markus Schlosser/Marcel Fries. Tim Reeves/Kevin Rousseau wurden wieder Zweite vor Josef Sattler/Luca Schmidt.

Es könnte langweilig werden in der diesjährigen IDM Sidecar. An der Spitze scheinen Tim Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau leistungsmäßig zu weit weg zu sein von der übrigen IDM-Konkurrenz. Das britisch-französische Duo aus dem Bonovo Action Team musste sich im zweiten Rennen auf dem Lausitzrennen wieder nur den überragenden Weltmeistern Markus Schlosser/Marcel Fries beugen, aber die sind in der IDM in dieser Saison ja nur Gaststarter.

Das zweite Bonovo-Team, die amtierenden IDM-Meister Josef Sattler/Luca Schmidt, rasten wie am Vortag im ersten Rennen als Dritte über den Zielstrich. Aber sie kassierten damit nochmals 20 Punkte und rangieren nach zwei Rennen mit 40 Punkten auf Platz 2 der IDM. Doch der Rückstand auf die Sieger aus der Schweiz betrug mehr als 36 Sekunden. Das ist viel, allerdings muss man bedenken, das Sattlers junger Beifahrer Schmidt immer noch an einer Fingerverletzung zu leiden hat.

Auf den nächsten Plätzen folgten die weiteren von Bonovo geförderten Teams, Max Zimmermann/Ronja Mahl und Lennard Göttlich/Uwe Neubert. Letztere hatten unter der neuen Regelung der Startaufstellung zu leiden. Sie mussten sich von hinten ins Vorfeld durchkämpfen. Das machten der Youngster am Lenker und der Routinier im Beiwagen aber glänzend.

Die Pechvögel des Wochenendes in der Lausitz waren der Slowene Janez Remsé und Beifahrer Manfred «Yeti» Wechselberger aus Österreich. Nachdem sie im ersten Rennen mit Elektronikproblemen ausgefallen waren, schieden sie am Sonntag gleich nach dem Start nach einer Kollision aus. Hier waren Wiggert Kranenburg/Denise Kartheininger (NL/D) und die Esten Eero Pärm/Lauri Lipstok beteiligt.

Reeves/Rousseau gewannen wie am Vortag den Start und zogen zügig mit Schlosser/Fries im Gefolge davon. Die Schweizer attackierten in der Folge ständig, aber «Fuchs» Reeves am Lenker machte sich breit und blockierte, wo es ging. In Runde 8 war es dann aber soweit. Schlosser/Fries pressten sich innen durch, vergrößerten die Distanz danach ständig und siegten mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung.

Tim Reeves hatte allerdings wohl am stärksten unter den welligen Streckenbedingungen zu leiden. Nach dem Crash in der Vorwoche in Hengelo (NL) schmerzten dem britischen Multi-Champion nicht nur die Schulter und der Nacken, auch seine Finger begannen einzuschlafen. Zudem hatte er auch mit leichten Sehstörungen zu kämpfen.

Sattler/Schmidt fuhren mit ihrer ARS Yamaha im Prinzip ein einsames Rennen. Der junge Beifahrer aus Thüringen bemängelte aber den Belag des Lausitzrings: «Bei dem Feldweg hier können wir zufrieden sein, bei solchen Bodenwellen.»

Göttlich/Neubert verteidigten ihren fünften Platz knapp gegen die Esten Pärm/Lipstok. Für Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ) war das Rennen in Runde 4 nach einem Dreher beendet. Peter Kimeswenger verlor seinen Beifahrer Ondrej Sedlacek in Runde 6 und wäre fast alleine weitergefahren. In Runde 9 schieden Wout Vermeule/Jarno Bouius (NL) aus.

Ergebnis IDM Sidecars Lausitzring Rennen 2:

1. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH) 12 Runden

2. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) +5.014 sec

3. Josef Sattler/Luca Schmidt (D) +36.241

4. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D) +1:12.277 min

5. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D) 1:18.463

6. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST) +1:18.733

7. Jakob Rutz/Thomas Hofer (CH) 1:33.203

8. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ) +1 Runde

9. Wiggert Kranenburg/Denise Kartheininger (NL/D) +1 Runde

Ausgefallen:

Wout Vermeule/Jarno Bouius (NL) +4 Runden

Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ) +9 Runden

Janez Remsé/Manfred Wechselberger (SLO/A) +12 Runden

Stand IDM Sidecar nach 2 Rennen:

1. Reeves/Rousseau (ARS Yamaha) 50 Punkte

2. Sattler/Schmidt (ARS Yamaha) 40

3. Zimmermann/Mahl (ARS Yamaha) 32

4. Pärm/Lipstok (LCR Yamaha) 24

5. Kimeswenger/Kölsch (ARS Yamaha) 20

6. Göttlich/Neubert (ARS Yamaha) 19

7. Rutz/Conil (LCR Yamaha) 18

8. Kranenburg/Kartheininger(RCN Yamaha) 15

9. Vermeule/Bouius (ARS Yamaha) 10

10. Schwegler/Kopecky (LCR Yamaha) 9

11. Remse/Wechselberger (ARS Yamaha) 5