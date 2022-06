Most Rennen 1: Reeves/Rousseau ohne echte Konkurrenz

Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) gewannen ungefährdet den ersten Lauf der IDM Sidecar im tschechischen Most. Zweite wurden Josef Sattler/Luca Schmidt (D) vor Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ).

Nur ganze neun Teams starteten auf dem Autodrom in Most (Nordböhmen/CZ) ins dritte Rennen zur diesjährigen IDM Sidecar. Bei der Qualifikation am Freitag waren noch zehn Sidecars dabei, aber Wout Vermeule/Jarno Bouius mussten einen Motorschaden an ihrem Motorrad hinnehmen. Zum Start an diesem Samstag rollten die Niederländer zwar noch durch die Aufwärmrunde, aber dann bogen sie in die Box ab. Technischer Defekt.

Das Renngeschehen ist dann schnell erzählt. Die beiden Bonovo Action Teams, Tim Reeves mit Beifahrer Kevin Rousseau und Josef Sattler mit Luca Schmidt im Boot, setzten sich gleich nach dem Start vom übrigen Feld ab.

Genauer gesagt, Reeves/Rousseau legten eine schnelle Runde nach der anderen vor und sagten schnell tschüss zu ihren Teamkollegen, die am Ende mehr als 13 Sekunden Rückstand auf den siebenfachen Weltmeister und seinen französischen Beifahrer aufwiesen.

«Wir sind eigentlich problemlos gestartet, aber in der zweiten Runde habe ich einen Mordsfehler eingebaut», sagte ein zerknirschter Josef Sattler nach dem 8-Runden-Rennen, «der Reeves fährt aber auch in einer eigenen Liga.» Reeves selbst lobte anschließend die Streckenverhältnisse und versprach, die IDM weiter zu fahren: «Wir konzentrieren uns in dieser Saison auf die IDM.»

Peter Kimeswenger und sein tschechischer Beifahrer Ondrej Sedlacek kassierten in Runde 3 den vor ihnen fahrenden Max Zimmermann und seine Beifahrerin Ronja Mahl ein und fuhren anschließend ein relativ ungefährdetes Rennen auf Podestplatz 3.

Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ) vom Team Königswartha legten eine recht gute Pace vor und überholten Zimmermann/Mahl in Runde 5, verpassten aber zwei Runden später ihren Bremspunkt und drehten sich um die eigene Achse. Das ausgebremste gemischte Duo wurden dabei nach außen abgedrängt und Lennard Göttlich/Uwe Neubert (Bonovo Action Juniorteam/ADAC Sachsen) sagten danke schön, schlüpfte innen durch und fuhr auf Platz 4.

Reeves/Rousseau siegten nicht nur klar, sondern fuhren mit 1:42.516 min auch die beste Rundenzeit.

Ergebnis IDM Sidecars Most (CZ) Rennen 1:

1. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) 8 Runden

2. Josef Sattler/Luca Schmidt (D) +13.350

3. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ) +35.924

4. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D) +39.388

5. Janez Remsé/Manfred Wechselberger (SLO/A) +45.039

6. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D) +45.888

7. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST) +51.264

8. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ) +1:02.223

9. Jakob Rutz/Thomas Hofer (CH) +1:14.379

Nicht gestartet:

Wout Vermeule/Jarno Bouius (NL)

IDM Sidecar Stand nach 3 von 12 Rennen:

1. Reeves/Rousseau (GB/F) 75 Punkte

2. Sattler/Schmidt (D) 60

3. Zimmermann/Mahl (D) 42

4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ) 36

5. Pärm/Lipstock (EST) 33

6. Göttlich/Neubert (D) 32

7. Rutz/Billich (CH) 25

8. Schwegler/Kopecky (D/CZ) 17

9. Remse/Wechselberger (SLO/A) 16

10. Kranenburg/Kartheininger (NL/D) 15

11. Vermeule/Bouius (NL) 10