Gaststarter Streuer/Kölsch besiegten die Favoriten

Das Podest in Schleiz mit Streuer/Rousseau als Sieger

Bennie Streuer und Beifahrer Kevin Kölsch gewannen bei ihrem Gaststart in Schleiz den ersten Lauf der IDM Seitenwagen. Tim Reeves/Kevin Rousseau nahmen als Zweite die volle Punktzahl mit und führen die Wertung weiter an.

Die IDM-Leader Tim Reeves/Kevin Rousseau fuhren von der Pole weg in Front und gaben erst in der vorletzten von insgesamt neun Runden dieses Sprintrennens die Führung wieder ab. Bennie Streuer und Beifahrer Kevin Kölsch hängten sich an die Teamkollegen von Bonovo Action, blieben wie die Kletten dran und machten dem britisch-französischen Doppel das Rennen schwer.

In Runde 8 gelang Streuer/Kölsch mit der schnellsten Runde dieses Rennens ein schöner Vorstoß an die Spitze. In der Schikane und auf der Zielgeraden wurde es noch einmal eng, denn das Team mit der Nummer 33, Max Zimmermann und Beifahrerin Ronja Mahl, das mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, stand zur Überrundung an. Streuer/Kölsch retteten den Vorsprung und fuhren als Erste vor Reeves/Rousseau durch.

Dahinter wurden Markus Schlosser/Marcel Fries Dritte. Von der vierten Position gestartet, kamen die Schweizer anfangs nicht wie gewünscht in Gang. «Wir waren am Anfang zu langsam und konnten nicht so aufschließen wie wir wollten», sagte Weltmeister Schlosser bei der Siegerehrung.

Tim Reeves, der nach einer Verletzung und anderen Rennen auf dem kurzen F2-Gespann zum ersten Mal wieder in der Adolf F1 Yamaha saß, war zufrieden. «Das war ein gutes Rennen und ein phantastisches Duell mit Bennie, die Besten stehen heute auf dem Podium», sagte der britische Multichampion später. Bennie Streuer, wie gewohnt recht schweigsam, freute sich bei der Siegerehrung über «das beste Rennen der letzten zwei Jahre.»

Da sowohl Streuer/Kölsch als auch Schlosser/Fries als Gaststarter in Schleiz mitfahren, nahmen Reeves/Rousseau und die Viertplatzierten Sattler/Schmidt die IDM-Punkte mit und führen die Gesamtwertung weiter an. Pekka Päivärinta und Beifahrerin Ilse de Haas kassierten ihre ersten IDM-Punkte in dieser Saison. Eine erstaunlich gute Leistung boten auch die Gaststarter Enrico Wirth/Werner Leo Lüttke aus der Sidecar Trophy als Sechste.

Ergebnisse IDM Sidecars Schleiz (D) Rennen 1:

1. G Streuer/Kölsch (NL/D), 9 Runden

2. Reeves/Rousseau (GB/F), +0.438 sec

3. G Schlosser/Fries (CH), +4.666

4. Sattler/Schmidt (D), +17.026

5. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), +21.446

6. G Wirth/Lüttke (D), +40.131

7. Göttlich/Neubert (D), +48.085

8. Remsé/Wechselberger (SLO/A), +55.536

9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), +56.312

10. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), +56.802

11. Kranenburg/van Middegaal (NL), +1:04.643

12. Pärm/Lipstok (EST), +1:14.915

13. Rutz/Hofer (CH), +1:18.564

14. Zimmermann/Mahl (D), 1 Rd.