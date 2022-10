Sattler nach IDM-Titel: «Mehr kaum zu erreichen»

Bester Rennsport der Seitenwagen mit WM und IDM Sidecar-Finale in der Motorsport Arena Oschersleben. Josef Sattler und Luca Schmidt schaffen es mit zweiten Plätzen, ihren Titel gegen Reeves/Rousseau zu verteidigen.

Das Bonovo action Team zog beim Sidecar Festival Oschersleben am vergangenen Wochenende alle Register. Während Bennie Streuer und Kevin Kölsch sowie Pekka Päivärinta und Ilse de Haas in der Weltmeisterschaft an den Start gingen, machten Josef Sattler/Luca Schmidt und Tim Reeves/Kevin Rousseau den Titel in der IDM 2022 unter sich aus.

Tim Reeves und Kevin Rousseau zeigten eine starke Aufholjagd, von Platz 8 im Sprint-Rennen gestartet, lagen sie nach der ersten Runde bereits auf Rang 3 und übernahmen die Führung in der dritten Runde. Auch im Hauptrennen am Sonntag siegte das britisch-französische Gespann überlegen mit über 13 Sekunden Vorsprung, musste sich mit einem Punktenachteil von vier Zählern den alten und neuen IDM-Champions geschlagen geben. Denn Josef Sattler legte mit Beifahrer Luca Schmidt eine solide Leistung ab. Beide waren mit Vorsprung zum Finale in die Motorsport Arena gereist, schnappten sich den zweiten Platz in der Startaufstellung und schließlich zwei zweite Ränge im Sprintrennen und im Hauptrennen der IDM, womit sie ihren Titel in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft nach 2021 auch in dieser Saison verteidigen konnten.

«Wir haben wirklich unser Bestes gegeben», versichert Tim Reeves. «Mehr als zwei Siege konnten wir nicht holen. Dabei sind wir in der IDM ähnliche Rundenzeiten gefahren wie die Spitze der Weltmeisterschaft. Aber schließlich hat Sepp die Meisterschaft gewonnen. Das ist natürlich etwas ärgerlich, so knapp auf Platz zwei zu landen, besonders wenn man bedenkt, dass wir zwei Mal ausgefallen sind und insgesamt neun Siege holen konnten. Wir haben alles versucht, aber am Ende hat es einfach nicht ganz gereicht.»

«Für uns war es perfekt am Wochenende», jubelt dagegen Josef Sattler. «Die Technik hat funktioniert und alles hat perfekt hingehauen. Im Regen waren wir super mit dabei und schnell. Tim war natürlich ganz schnell, aber zwei Mal Zweiter zu werden und im Finale sogar noch Pekka schlagen zu können, war für uns das Beste. Mehr konnten wir wirklich kaum erreichen.»

Bonovo actions Youngster Lennard Göttlich und Beifahrer Uwe Neubert hatten zuletzt in Hockenheim Schwierigkeiten, waren aber in der Motorsport Arena Oschersleben wieder schlagkräftig am Start. Sie landeten auf Platz sechs in der Qualifikation und punkteten in ihrer ersten gemeinsamen IDM-Saison mit Rang sieben im Sprintrennen und einem weiteren siebten Platz im Hauptrennen noch einmal kräftig.