Red Bull Ring: Bonovo Action Teams wieder erfolgreich

Nach 8 von 12 Rennen führen Tim Reeves/Kevin Rousseau (Bonovo Action) trotz eines Ausfalls auf dem Red Bull Ring die Wertung bei den IDM Sidecars weiter an. Neun Punkte zurück die Teamkollegen Sepp Sattler/Luca Schmidt.

Zu einem interessanten Duell kam es auf dem Red Bull Ring in Spielberg zwischen Tim Reeves/Kevin Rousseau und den Brüdern Ben und Tom Birchall, die als Gaststarter in die IDM Sidecar reinschnuppern wollten. «Es war cool, dass die Birchalls dabei waren», sagte Multi-Champion Reeves hinterher, «wir sind schon seit 2019 nicht mehr gegeneinander Rennen gefahren. Leider musste ich im zweiten Rennen mit einem technischen Problem aufgeben.»

Im Sprintrennen hatten Reeves/Rousseau mit ihrer ARS Yamaha die Nase vorne, im zweiten kamen die Birchalls mit der LCR Honda als Erste über den Zielstrich. Mit Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und Sepp Sattler/Luca Schmidt waren zwei weitere Bonovos auf den weiteren Plätzen. Da die Briten als Gaststarter keine IDM-Punkte bekamen, standen drei Teams von Bonovo Action auf den höchsten Punkterängen.

Im zweiten Rennen wurden Päivärinta/de Haas, Sattler/Schmidt und das Juniorteam mit Luca Schmidt am Lenker und Uwe Neubert im Seitenwagen aufgrund der Gaststarter-Regelung mit den IDM-Punkten 25, 20 und 16 versehen. Im Sprintrennen waren Göttlich/Neubert Achte mit neun IDM-Punkten.

Vor den beiden finalen Veranstaltungen der Saison in Hockenheim und Oschersleben führen Reeves/Rousseau die Gesamtwertung mit 127 Punkten weiter an, dicht gefolgt von Sattler/Schmidt mit 118 Punkten auf Rang zwei. Päivärinta und de Haas belegen Rang vier, obwohl sie die ersten beiden Runden verpassten. Göttlich und Neubert liegen mit 59 Punkten gleichauf in der Gesamtwertung.

«Mit dem Rennen am Samstag sind wir sehr zufrieden gewesen», sagte Josef Sattler später, «wir waren da auch, was das Tempo anbelangt, absolut an der Spitze dran. Aber im Rennen am Sonntag hatten wir ab der dritten Runde ein Problem mit dem Hinterreifen.»

Lennard Göttlich war nicht ganz so zufrieden. «Das Wochenende war wirklich schwierig. Ab dem Qualifying hatten wir Probleme mit der Elektronik, dem Motor, wir wissen es nicht so richtig. Trotzdem konnten wir von Platz fünf aus losfahren. Vor dem Sprintrennen haben wir den technischen Defekt nicht gefunden, daher fehlte uns viel Leistung und wir kamen auch am Start schlecht weg. Wir haben vor dem zweiten Rennen noch etwas am Setup verändert. Am Start lief es recht gut und auch im Laufe des Rennens lief es fast besser als gedacht. Mit einer vollen Attacke in der letzten Runde konnten wir den vierten Platz übers Ziel bringen und hatten damit noch einen versöhnlichen Abschluss.»

Jürgen Röder (Teambesitzer Bonovo Action): «Unsere Jungs sind sehr guter Dinge gewesen. Samstag war ein voller Erfolg, das war ein toller Tag, alle waren sehr zufrieden, außer Sepp, der einen schlechten Start erwischt hatte und dann nicht mehr an Pekka vorbeikam. Der Sonntag war für Tim nicht erfolgreich, da er mit einem technischen Defekt ausgeschieden ist. Alle anderen haben aber eine gute Leistung gezeigt. Auch Lennard hat den Sonntag hervorragend abgeschlossen, wobei es schade war, dass er nicht aufs Podium konnte, obwohl er aber die Punkte für Platz drei bekommen hat. Was die Ursache bei Tim war, wissen wir noch nicht genau. Insgesamt war die Runde auf dem Red Bull Ring sehr spannend für uns.»

IDM Sidecars Stand nach 8 von 12 Rennen:

1. Reeves/Rousseau (GB/F) 127 Punkte

2. Sattler/Schmidt (D) 118

3. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ) 72

4. Päivärinta/De Haas (FIN/NL) 59

5. Göttlich/Neubert (D) 59

6. Zimmermann/Mahl (D) 58

7. Remse/Wechselberger (SLO/A) 53

8. Pärm/Lipstock (EST) 52

9. Rutz/Hofer/Billich (CH) 38

10. Schwegler/Kopecky (D/CZ) 38

11. Kranenburg/Kartheininger (NL/D) 31

12. Vermeule/Bouius (NL) 5