Schlosser/Fries: Sieg nach brillanter Aufholjagd

Markus Schlosser/Marcel Fries (CH) gewannen das zweite Rennen der IDM Sidecar auf dem Hockenheimring. Josef Sattler/Luca Schmidt bauten ihre IDM-Führung aus, da Tim Reeves/Kevin Rousseau technische Probleme hatten.

Nur zwölf Sidecarteams, darunter drei Gaststarter, standen in der Startaufstellung zum zweiten Rennen der IDM Sidecar auf dem Hockenheimring. Die am Vortag nach einem Crash im Motodrom ausgeschiedenen Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (LCR Yamaha) und Lennard Göttlich/Uwe Neubert (ARS Yamaha) fehlten.

Im drittletzten Rennen der IDM Sidecars in dieser Saison sah nach dem Start alles nach einer Dominanz der Bonovo Action Teams aus. Der Finne Pekka Päivärinta und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas gaben die Pace vor und Bennie Streuer/Kevin Kölsch, Tim Reeves/Kevin Rousseau und Josef Sattler/Luca Schmidt (alle ARS Yamaha) sowie die amtierenden Weltmeister Markus Schlosser und Beifahrer Marcel Fries nahmen die Verfolgung auf.

Reeves/Rousseau, die schon am Samstag im ersten Rennen Pech mit einem abgerissenen Ventil hatten und einen Nuller hinnehmen mussten, verabschiedeten sich in Runde 11 mit technischen Problemen aus der Spitzengruppe, konnten anschließend das Rennen aber wieder aufnehmen. Am Ende wurden sie immerhin noch Achte.

In der Spitzengruppe führten hingegen Päivärinta/de Haas weiter vor den immer stärker auftrumpfenden Schlosser/Fries und Streuer/Kölsch. Sattler/Schmidt hielten lange mit, mussten dann aber etwas abreißen lassen und mit Platz 4 bis ins Ziel vorlieb nehmen.

Das finnisch-niederländische Duo büßte ihren 4-Sekunden-Vorsprung immer weiter gegen die Schweizer ein, die in Runde 12 mit 1:33.164 min Bestzeit fuhren. In der letzten Runde war es dann soweit. Schlosser/Fries gingen nach einem klugen Manöver in der Querspange an Päivärinta/de Haas vorbei und beendeten einen brillante Aufholjagd mit dem Sieg.

Da die Schweizer und auch Streuer/Kölsch als Gaststarter angetreten waren, gingen die Punkte für die IDM-Plätze eins und zwei an Päivärinta/de Haas und Sattler/Schmidt. Die beiden Deutschen haben nun vor den beiden abschließenden Rennen in Oschersleben elf Punkte Vorsprung auf Reeves/Rousseau.

Ergebnisse IDM Sidecar Hockenheimring Rennen 2:

1. G Schlosser/Fries (LCR Yamaha) 14 Runden

2. Päivärinta/de Haas (LCR Yamaha) +1.279

3. G Streuer/Kölsch (ARS Yamaha) +6.931

4. Sattler/Schmidt (ARS Yamaha) +10.023

5. Zimmermann/Mahl (ARS Yamaha) +51.225

6. Remsé/Wechselberger (ARS Yamaha) +1:03.867

7. Pärm/Lipstok (LCR Yamaha) +1:04.640

8. Reeves/Rousseau (ARS Yamaha) +1:04.969

9. Kranenburg/van Middegaal (RCN Yamaha) +1:09.177

10. Kimeswenger/Sedlacek (ARS Yamaha) +1:15.109

11. Rutz/Hofer (LCR Yamaha) +1:36.471

12. G Weekers/Moes (R&R Yamaha) +1 Runde

Nicht gestartet:

Schwegler/Kopecky (LCR Yamaha)

Göttlich/Neubert (ARS Yamaha)