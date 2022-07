Zwei Überschläge, Neustart, spannender Dreikampf

Hektik und Aufregung bei den Sidecars in Schleiz. In der dritten Runde Abbruch nach Überschlag der Niederländer Vermeule/Bouius. Nach Restart Überschlag Göttlich/Neubert. Reeves/Rousseau gewinnen Dreikampf.

Das zweite Rennen der IDM Sidecars auf dem Schleizer Dreieck musste nach drei Runden neu gestartet werden. In der Schikane vor Start/Ziel hatten die Niederländer Wout Vermeule/Jarno Bouius ihre ARS Yamaha aufs Dach gelegt. Passiert war den beiden dabei nichts, doch das Rennen wurde mit der roten Flagge gestoppt, da das Gespann auf der Bahn lag. Kurz vorher waren Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ) vor Startund Ziel stehengeblieben.

Bis dahin hatten die beiden Bonovo Action Teams Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) und Bennie Streuer/Kevin Kölsch das 15er-Feld angeführt. Dahinter folgten Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), Josef Sattler/Luca Schmidt (D), Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL) und die wieder starken Gaststarter aus der Sidecar Trophy, Enrico Wirth und Beifahrer Werner Leo Lüttke.

Der Restart ging dann über sieben Runden. Als es dann den Buchhübel hochging, erwischte es das Bonovo Juniorteam. Eingangs der ersten Kurve wurden sie außen fahrend von Max Zimmermann/Ronja Mahl abgedrängt und überschlugen sich.

Das Rennen lief aber weiter und vorne an der Spitze gab es für das Publikum auf den vollgefüllten Rängen einen sehenswerten Dreikampf zu sehen zwischen Reeves/Rousseau, Streuer/Kölsch und Schlosser/Fries. Das britisch-französische Duo wehrte in der Folge alle Versuche ihrer Teamkollegen ab und brachte am Ende einen hauchdünnen Vorsprung zum Sieg ins Ziel.

Die Weltmeister aus der Schweiz wurden Dritte wie am Vortag. In der vierten Runde hatten sie einen kleinen Fehler eingebaut, den Beifahrer Fries bei der Siegerehrung fair auf seine Kappe nahm.

Sattler/Schmidt (ARS Yamaha) wurden Vierte vor Päivärinta/de Haas und Wirth/Lüttke. Reeves/Rousseau und Sattler/Schmidt kassierten aber aufgrund der Gaststarter wieder die meisten IDM-Punkte.

Ergebnisse IDM Sidecars Schleiz (D) Rennen 2:

1. Reeves/Rousseau (GB/F), 7 Runden nach Neustart

2. G Streuer/Kölsch (NL/D), +0.207

3. G Schlosser/Fries (CH), +0.369

4. Sattler/Schmidt (D), +10.315

5. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), +16.617

6. G Wirth/Lüttke (D), +35.989

7. Remsé/Wechselberger (SLO/A), +36.868

8. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), +40.343

9. Pärm/Lipstok (EST), +40.552

10. Schwegler/Kopecky (D/CZ), +41.015

11. Kranenburg/van Middegaal (NL), +50.530

12. Rutz/Hofer (CH), +50.970

DNF nach Restart:

Zimmermann/Mahl (D)

Göttlich/Neubert (D)

DNF nach erstem Start:

Vermeule/Bouius (NL)