Reeves/Rousseau ungefährdet – Birchalls Bremsprobleme

Tim Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau (Bonovo Action) dominierten das Sprintrennen der IDM Sidecars auf dem Red Bull Ring. Die Birchall-Brüder haderten mit Bremsproblemen.

Rennen Nummer 7 der diesjährigen IDM Sidecars auf dem Red Bull Ring in Spielberg war geprägt von vier Zweikämpfen, einem Dreikampf und einem Fast-Ausfall. Es waren nicht nur wenige Sidecar-Teams auf der 4,3 km langen Strecke bei diesem Sprintrennen über acht Runden am Start, nämlich ganze zwölf, sondern es schauten auch nur wenige Fans auf den Rängen der IDM zu. Grund: Parallel hierzu fand quasi nebenan die «AirPower» Flugshow mit annähernd 100.000 Zuschauern statt.

Bei den IDM Sidecars entwickelte sich vom Start weg ein schöner Kampf zwischen Tim Reeves/Kevin Rousseau (ARS Yamaha) und den Birchall-Brüdern Ben und Tom mit ihrer LCR Honda. Die Birchalls, erstmals auf dem Red Bull Ring und in der IDM am Start, konnten ihren «ewigen» Konkurrenten Reeves und seinen französischen Beifahrer zwar in Runde 4 überholen, wurden danach aber gleich wieder ausgekontert.

Das lange Hinterherfahren in der warmen Abluft der ARS Yamaha der Bonovos war dann offensichtlich schlecht für die Bremsen der LCR der Birchalls. In Runde 6 bremste Ben beim Überholversuch zu spät oder die Bremsen schlugen in der Wirkung nicht gleich an.

Auf jeden Fall war es das dann für beide Teams. Reeves/Rousseau vergrößerten ihren Vorsprung auf mehr als fünf Sekunden, siegten klar und festigten ihre Führung in der IDM Sidecars.

Hinter den beiden führenden Duos kam es zwischen Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (LCR Yamaha) und Josef Sattler/Luca Schmidt (ARS Yamaha) zu einem weiteren schönen Duell. Der lange an der Schulter verletzte Finne und seine niederländische Beifahrerin hielten Sattler/Schmidt lange in Schach und fuhren auf Podestplatz 3. Am Ende war das bayerisch-thüringische Duo noch bedrohlich nähergekommen.

Um die Plätze 5 und 6 kämpften der Österreicher Peter Kimeswenger und sein tschechischer Beifahrer Ondrej Sedlacek (ARS Yamaha) und Max Zimmermann mit Beifahrerin Ronja Mahl (ARS Yamaha). Das gemischte deutsche Duo hatte hier mit dem Wimpernschlag von nur 0.539 sec das Nachsehen.

Ähnlich ging der vierte Zweikampf vonstatten. Janez Remse/Manfred Wechselberger wurden mit ihrer ARS Yamaha Siebte vor Lennard Göttlich/Uwe Neubert, ebenfalls ARS Yamaha. Beide Teams hatten mit technischen Problemen zu kämpfen.

Dahinter entschieden die Niederländer Wiggert Kranenburg/Jermain van Middegaal (RCN Yamaha) den Dreikampf mit den Schweizern Jakob Rutz/Thomas Hofer (LCR Yamaha) und Eero Pärm/Lauri Lipstok (LCR Yamaha) aus Estland für sich. Markus Schwegler und Aushilfsbeifahrer Markus Billich (LCR Yamaha) wurden Zwölfte, zwei Runden zurück.

Ergebnisse IDM Sidecars Sprintrace Red Bull Ring (A):

1. Reeves/Rousseau (ARS Yamaha), 8 Runden

2. Birchall/Birchall (LCR Honda) +5.364

3. Päivärinta/de Haas (LCR Yamaha) +9.001

4. Sattler/Schmidt (ARS Yamaha) +9.540

5. Kimeswenger/Sedlacek (ARS Yamaha) +39.433

6. Zimmermann/Mahl (ARS Yamaha) +39.806

7. Remsé/Wechselberger (ARS Yamaha) +46.025

8. Göttlich/Neubert (ARS Yamaha) +47.121

9. Kranenburg/van Middegaal (RCN Yamaha) +58.360

10. Rutz/Hofer (LCR Yamaha) +1:00.188

11. Pärm/Lipstok (LCR Yamaha) +1:00.681

12. Schwegler/Billich (LCR Yamaha) 2 Runden