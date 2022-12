Luca Schmidt: «Am liebsten im Boot von Sepp»

Der 19-jährige Luca Schmidt ist Beifahrer im Boot von Josef Sattler und Deutscher Meister in der IDM Sidecar. Damit ist die Nachwuchsarbeite in der Dreirad-Abteilung gelungen. Ziel 2023: Sieger-Interviews.

Sattler/Schmidt, Reeves/Rousseau und Päivärinta/de Haas. So lautet nach der IDM Seitenwagen 2022 die Reihenfolge an der Spitze. Wobei Josef Sattler und sein Beifahrer Luca Schmidt es mit ihrem ARS F 600 Gespann bis auf die letzten Meter im Rahmen des Sidecar-Festivals in Oschersleben spannend machten. Ihr Vorsprung nach sechs Events und damit zwölf Läufen betrug auf ihre direkten Verfolger und Kollegen aus dem Team bonovo action überschaubare 4,5 Zähler. Heute im SPEEWDWEEK.com – Schnell-Interview: Luca Schmidt.

Die IDM ist … für mich ein großer Abenteuerspielplatz, mein Hobby meine Leidenschaft und mein größter Erfolg.

Mit 1000 Extra-Euros würde ich … meine Wohnung weiter aus und umbauen.

Meinen nächsten Urlaub … verbringe ich bestimmt wie jedes Jahr zwischen zwei Rennveranstaltungen, da wo es grade passt.

Am besten kann ich … Uff, das ist schwierig. Alles, was ich gerne mache, mache ich mit Leidenschaft und hoffe, dass es gelingt, ob ich es kann, möchte ich nicht beurteilen.

Gar nicht kann ich … stillsitzen.

Am liebsten fahre ich … mit Sepp meine Runden im Sidecar.

Als Gridgirl wünsche ich mir … Patricia S., das würde mir ziemlich viel bedeuten.

Der härteste Gegner … ganz klar ich selber.

Schnitzel oder Veggie-Burger … Schnitzel!!!

Silvester feiere ich … mit Freunden, in einer kleinen Runde.

Mein Wunsch fürs neue Jahr: An die Erfolge vom letzten Jahr anknüpfen und vielleicht öfter den Perry zum Interview besuchen.

Morgen, am 21. Dezember 2022, steht Seitenwagen-Fahrer Josef Sattler Rede und Antwort.