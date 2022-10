Sidecar-Festival plus IDM: Wiederholung 2023 in Sicht

Für Bonovo-Chef Jürgen Röder war das unter seiner Federführung ausgerichtete Seitenwagen-Treffen in der Motorsport Arena Oschersleben ein voller Erfolg. Das kommende Jahr ist im Visier.

Jürgen Röder und sein Bonovo action Team hatten schon vor dem vergangenen Wochenende Grund zu feiern, denn die Entscheidung in Sachen IDM Sidecar-Titel sollte zwischen seinen beiden eigenen Teams mit Josef Sattler/Luca Schmidt und Tim Reeves/Kevin Rousseau fallen. Sattler/Schmidt reichten dann in Oschersleben zwei zweite Plätze hinter ihren Teamkollegen, um ihren IDM-Titel zu verteidigen.

«Für Bonovo action war das ein sehr erfolgreiches Wochenende», bestätigt auch Jürgen Röder. «Wir haben mit Sepp den internationalen Deutschen Meister gekürt. Tim wurde mit nur vier Punkten dahinter Zweiter und auf Platz 3 landete Pekka Päivärinta. Die Top-3 sind alle von Bonovo action, was natürlich ein riesiger Erfolg für das Team ist und mich persönlich auch wahnsinnig stolz macht. Das war eine tolle Leistung! Tim hatte ein super Wochenende und gewann beide Rennen in souveräner Manier. Das lässt auf nächstes Jahr hoffen, wo wir in dieser Konstellation in der WM, aber auch in der IDM wieder angreifen wollen.»

«In der Weltmeisterschaft hat Bennie Streuer am Samstag den dritten Platz belegt», geht Röders Lobgesang weiter. «Das war unglaublich! Er ist mit Kevin Kölsch unglaublich stark gefahren und auch der vierte Platz am Sonntag war sehr dicht dran. Das war eine starke Vorstellung von ihm. Aktuell liegt er auf Platz 5 der Gesamtwertung und hat noch die Chance sich auf dem vierten Platz zu etablieren. Wir waren mit dem ganzen Wochenende sehr zufrieden.»

«Wir hatten 136 Bikes hier beim Sidecar Festival gemeldet; von wunderschönen historischen Maschinen bis hin zu den Weltmeisterschaftsbikes», berichtet Röder. «Es war ein Riesenaufgebot im Fahrerlager, obwohl wir am Samstag und am Sonntag jeweils Regenschauer hatten. Nichtsdestotrotz war es eine wunderschöne Veranstaltung und es ist ganz klar, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen werden.»

«Es ist immer wieder bemerkenswert, wie sich das Personal hier in der Motorsport Arena Oschersleben einsetzt, das alles zu ermöglichen, speziell auch die Leute hinter den Kulissen wie die Streckenposten, die bei eiskaltem Wind und Regen dort draußen ausgehalten haben», zollt Röder Anerkennung. «Vielen Dank an dieser Stelle, auch an das Medical Center, die Stewards, die Rennleitung, die Leute, die an der Strecke standen, die Fahnen geschwenkt haben und bei Wind und Wetter draußen standen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ich denke, das war rundum gelungen und als ich dann unsere drei Teams ganz oben auf dem Podium stehen sah mit Tim als Ersten, Sepp als Zweiten und Pekka als Dritten war ich schon sehr stolz auf das, was die Mädels und Jungs hier geleistet haben.»