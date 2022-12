Josef Sattler: Kurz und knapp im Interview

Bei Interviews ist der IDM Sidecar-Meister 2022 Josef Sattler ähnlich schnell fertig, wie auf der Strecke, wo er gerne mal als Erster ankommt. Auch neben der Piste ist Sattler nicht unbedingt eine Plaudertasche.

Sattler/Schmidt, Reeves/Rousseau und Päivärinta/de Haas. So lautet nach der Seitenwagen-IDM 2022 die Reihenfolge an der Spitze. Wobei Josef Sattler und sein Beifahrer Luca Schmidt mit ihrem ARS F 600 Gespann bis auf die letzten Meter im Rahmen des Sidecar-Festivals in Oschersleben spannend machten. Ihr Vorsprung nach sechs Events und damit zwölf Läufen betrug auf ihre direkten Verfolger und Kollegen aus dem Team bonovo action überschaubare 4,5 Zähler. Heute im SPEEWDWEEK.com – Schnell-Interview: Josef Sattler

Die IDM ist … super.

1000 Extra-Euros würde ich … für die Familie nutzen.

Meinen nächsten Urlaub … Urlaub was ist das? Selbstständig und Rennerei.

Am besten … ist es in der Werkstatt.

Gar nicht kann ich …. die haben, die immer alles besser wissen.

Am liebsten fahre ich … Traktor und Baumaschinen.

Als Gridgirl wünsche ich mir … (diese Frage hat der Herr Sattler einfach ignoriert. Oder gehört hier der Tim hin? Anm.d.R.)

Der härteste Gegner … Tim Reeves.

Schnitzel oder Veggie-Burger … Schnitzel.

Silvester feiere ich … zuhause mit der Familie.

Mein Wunsch fürs neue Jahr: Gesundheit.

Morgen, am 22. Dezember 2022, steht Walid Khan, Dritter der IDM Supersport 300, Rede und Antwort.