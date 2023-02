Jens Lehnertz: Traum von der TT auf der Isle of Man 02.02.2023 - 16:25 Von Rudi Hagen

© Hagen 2013 wurde Jens Lehnertz im Boot von André Kretzer Meister der IDM Seitenwagen, hier zwei Jahre später in Hockenheim

Jens Lehnertz steigt wieder als Beifahrer in ein Gespann ein. Der Eifeler will 2024 in einem F2-Gespann beim Niederländer Wiggert Kranenburg bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man fahren. Eckart Rösinger hilft.