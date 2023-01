Termine unklar – Reglement IDM und WM unterschiedlich

Wohin geht die Reise mit den Seitenwagen in IDM und WM?

Wie steht es eigentlich mit der Seitenwagenklasse, sowohl in der IDM als auch in der WM? Der Januar ist schon fast vorüber und die Teams rätseln, wie es weitergeht. Nichts ist offiziell klar.

Statements der Verantwortlichen zur IDM-Seitenwagen als auch zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft sind nicht zu bekommen. Die Interessengemeinschaft Gespannrennen scheint nicht mehr beteiligt.

Die Termine der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft für die Saison 2023 liegen vor. Die im Aufwind befindliche Rennserie beginnt Mitte Mai auf dem Sachsenring. Danach geht es nach Oschersleben, dann ins tschechische Most und im Juli wird auf dem Schleizer Dreieck deren 100er Geburtstag gefeiert. Anschließend folgen mit dem Red Bull Ring, dem TT Circuit Assen und dem Hockenheimring noch drei Durchgänge auf renommierten internationalen Rennstrecken.

Aber noch liegt keine Information darüber vor, bei welchen Events die Seitenwagenklasse am Start sein wird. Sicher ist nur, dass die Sidecars in Schleiz im Programm sein werden, denn dort haben sie jährlich den größten Publikumszuspruch. Auch das tolle Sidecar-Festival in Oschersleben soll nach Angaben von Bonovo-Chef Jürgen Röder wieder stattfinden. Aber da hat sich der IDM-Promoter bisher ja immer schon heraus gehalten.

Promoter der IDM ist nach wie vor die Motor Presse Stuttgart (MPS). Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören ist, übernimmt die MPS künftig auch die Seitenwagen-Weltmeisterschaft unter ihre Fittiche.

Schon am 20. September 2022 war dazu bei SPEEDWEEK.com zu lesen: «Per Stellenausschreibung versucht die FM jetzt einen neuen Promoter für die Sidecar-Weltmeisterschaft zu finden. Der bisher Verantwortliche, der Brite Roger Body, hört zum Saisonende mit dieser Tätigkeit auf. Die Sidecar-WM wurde in den letzten Jahren von der britischen Kapitalgesellschaft Santander Salt, in Gestalt von Roger Body promoted. Der frühere Seitenwagenpilot mit der Startnummer 44 hat die WM zwar vorangebracht, aber durch fehlende TV-Bilder fehlen immer noch entsprechende Sponsoren, die die Dreiradfraktion aus dem Nischendasein herausbringen.»

Sollte der Deal der Stuttgarter gelingen, die IDM- und WM-Sidecars termingleich zusammen zu bringen, könnte es demnächst auch bewegte Bilder im TV von den WM-Rennen geben, so wie von der IDM zuletzt schon gewohnt. Ob es so kommt, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Die Teams, die in beiden Serien starten wollen, warten aber dringend auf Informationen.

Und da gibt es noch weitere Schwierigkeiten, auf die man im Sidecar-Lager aufmerksam geworden ist. Die Reglements der beiden Serien scheinen nicht übereinzustimmen. Das betrifft sowohl die Helme als auch die Motoren. Bei den Motoren sind unterschiedliche Zylinderköpfe reglementiert, das würde einen Mehraufwand von zirka zweieinhalb Tausend Euro pro Motor ausmachen, wenn ein Team sowohl in der IDM als auch in der WM starten will.

Auf jeden Fall hat man die Sidecar-Teams bisher im Regen stehen lassen. Es wird Zeit, dass hier bald Klarheit herrscht.