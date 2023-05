Sachsenring: Zwei Podestplätze für Göttlich/Krieg

Nach zwei guten Vorstellungen zum diesjährigen Auftakt der IDM Sidecars auf dem Sachsenring belegt das jüngste Team, Lennard Göttlich und sein neuer Beifahrer Lucas Krieg Platz 2. In der WM sind sie beachtliche Zehnte.

Das war mal ein beachtlich guter Saisonauftakt für den erst achtzehnjährigen Lennard Göttlich und seinen zwei Jahre älteren Beifahrer Lucas Krieg. Gleich am ersten Wochenende der neuen Rennsaison hatten die beiden Sachsen aus Eibau und Hohenstein-Ernstthal ein Heimspiel mit den beiden Rennen auf dem Sachsenring.

«Ja, wir waren schon relativ aufgeregt», berichtete Göttlich später im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «Saisonauftakt, erstes Rennen und dann gleich bei uns zuhause auf der Heimstrecke. Da hatte sich schon im Vorfeld sehr viel getan.»

Die mediale Aufmerksamkeit für die Youngster im Sidecar des Bonovo Action Teams war enorm. Fernsehen. Rundfunk und die schreibende und fotografierende Presse nahmen die jungen Leute in Beschlag. Fragen mussten beantwortet werden, Interviews und Autogrammstunden nahmen zeitlichen Raum ein, aber das Bonovo-Juniorteam meisterte dieses Drumherum.

Göttlich: «Das ist natürlich viel Werbung für uns und unseren Sport, aber man muss dabei aufpassen, dass man den Focus, das Rennfahren, dabei nicht aus den Augen verliert. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, dass man den Leuten unseren Sport mal so nahe bringen kann, wie es sonst nur selten gelingt.»

Ehe es am Samstag mit dem Sprintrennen über 11 Runden losgehen sollte, schaute man unter den IDM-Teams, die in dieser Saison in den meisten Veranstaltungen zusammen mit den WM-Teams fahren, anfangs etwas ungläubig auf eine Nachricht, die im Meeting mit den Verantwortlichen am Freitag verkündet wurde. Göttlich: «Wir erfuhren, dass Sattler und Peugeot entgegen der Ankündigungen doch in der IDM gewertet werden können, was aber bei den anderen IDM-Teams nur wenig gut ankam. Aber es war dann eben so.»

Am Samstag im Sprintrennen mit 20 Teams krachte es dann gleich in der ersten Runde ordentlich, aber Göttlich/Krieg konnten sich aus den Scharmützeln raushalten. «Unser Ziel war, in der WM in den Punkten zu sein und in der IDM möglichst weit nach vorne zu kommen», so Göttlich. Das gelang mit Platz 2 besser als erwartet.

Göttlich: «Zwischendurch haben wir kurzfristig die IDM-Wertung angeführt, aber der Sattler hat uns dann kurz vor Schluss noch überholt. Platz 2 und das Podest waren super gut für uns. Das war cool am Ende mit Lucas auf dem Podium zu stehen.»

Das zweite Rennen am Sonntag über 20 Runden war für die Junior-Bonovos eine Herausforderung, denn weder Lennard noch Lucas waren vorher so eine lange Renndistanz gefahren. «Da galt es für uns, sich erstmal aus allem raus zu halten um Erfahrungen über die Distanz sammeln zu können», so Göttlich, «es lief dann überraschend gut, wir hatten einen soliden Start und fuhren zum Teil hinter Päivärinta und Holden her. Das war ein gutes Gefühlt, wenn man so hinter seinen Kindheitshelden fährt. Drei, vier Runden konnten wir da mithalten, aber dann ging die Lücke auf. Aber wir fuhren auf WM-Platz 12 und auf drei in der IDM.»

Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende für das Team Göttlich/Krieg. Es half vor allem Lennard Göttlich, die Schrecken der vergangenen Saison zu vergessen. Mit Uwe Neubert im Boot von der Konkurrenz in Schleiz böse abgeräumt, mit technischen Problemen am Red Bull Ring, dem Drama auf dem Hockenheimring, dann zwei Motorschäden in Oschersleben und zuletzt ein ausgebranntes Gespann.

«Da war es wichtig, jetzt gut reinzukommen in die Saison und wieder neuen Mut zu finden, das ist gelungen», freute sich Göttlich zusammen mit Beifahrer Krieg, «wir werden uns noch lange an das Wochenende auf dem Sachsenring zurückerinnern.»

Ergebnisse IDM Sidecars Sachenring:

Sprintrennen über 11 Runden:

1. Sattler/Schmidt (D), ARS Yamaha

2. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha, 16.902 sec

3. Remse/Wechselberger (SL/AUS), ARS Yamaha, 24.163

4. Zimmermann/Wahl (D), ARS Yamaha, 25.766

5. Archer/Christie (GB), Yamaha, 30.720

6. Cable/Richardson (GB), Yamaha, 33.076

7. Kimeswenger/Sedlacek (AUS/CZ), Yamaha, 1 Rd.

8. Vinet/Darras (F), Yamaha, 1 Rd.

NF: Peugeot/Peugeot (F), Yamaha (1. Runde)



Hauptrennen über 20 Runden:

1. Peugeot/Peugeot (F), Yamaha

2. Sattler/Schmidt (D), ARS Yamaha, 26.884 sec

3. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha, 1:02.496 min

4. Archer/Christie (GB), Yamaha, 1:16.848

5. Remse/Wechselberger (SL/AUS), ARS Yamaha, 1 Rd.

6. Zimmermann/Wahl (D), ARS Yamaha, 1 Rd.

7. Cable/Richardson (GB), Yamaha, 1 Rd.

8. Vinet/Darras (F), Yamaha, 1 Rd.

9. Kimeswenger/Sedlacek (AUS/CZ), Yamaha, 2 Rd.

NF: Schwegler/Fries (D/CH), Yamaha (2. Runde)

Stand IDM Sidecars nach zwei Rennen:

1. Sattler/Schmidt 45 Punkte

2. Göttlich/Krieg 36

3. Remse/Wechselberger 27

4. Peugeot/Peugeot 25

5. Archer/Christie 24

6. Zimmermann/Wahl 23

7. Cable/Richardson 19

8. Kimeswenger/Sedlacek 16

9. Vinet/Darras 16

10. Schwegler/Fries 0

IDM-Sidecar-Termine 2023:

12. – 14. Mai Sachsenring (mit WM)

23. – 25. Juni Most (mit WM)

21. – 23. Juli Schleiz (nur IDM)

04. – 06. August Red Bull Ring (mit WM)

18. – 20. August Assen (mit WM)

07. – 08. Oktober Oschersleben (mit WM)