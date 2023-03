IDM- und WM-Gespanne fahren dieses Jahr zusammen

Zumindest in dieser Saison fahren die Seitenwagen-Teams der IDM ihre Rennen gemeinsam mit den WM-Gespannen. Gewertet wird getrennt, wobei noch nicht abschließend feststeht, wie die Wertung erfolgen wird.

Viel zu lange wurden die Seitenwagen-Teams im Unklaren gelassen wie es mit der Weltmeisterschaft und der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) weitergehen wird. Mitte Februar wurde bei der Konferenz der FIM-Kommissionen die Motor Presse Stuttgart, die auch die IDM organisiert, als neuer Promotor vorgestellt. Erst danach konnten sich die Verantwortlichen um die Terminplanung und das Reglement der beiden Meisterschaften kümmern.

Beginnend Mitte Mai wird es in der IDM sechs Rennwochenende mit je zwei Läufen geben. Fünf Mal (Sachsenring, Most, Red Bull Ring, Assen und Oschersleben) werden die WM- und IDM-Gespanne gemeinsam um Meter und Sekunden kämpfen. Die Rennen werden nach dem in der Weltmeisterschaft gültigen sportlichen und technischen Reglement ausgetragen. Das heißt: ausnahmslos alle teilnehmenden Gespanne erhalten entsprechend ihrer Platzierungen in den Rennen WM-Punkte.

Bei den einzelnen Rennen wird es auch eine eigene IDM-Wertung geben. Nicht punkteberechtigt werden hier Top3-Teams in der Weltmeisterschaft der vergangenen Jahre, wobei noch nicht abschließend geklärt ist, wie das künftig gehandhabt wird. An einer genauen Formel wird noch gefeilt, das Ergebnis der Beratungen in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Die Renndistanzen entsprechen dem Reglement der Weltmeisterschaft. An jedem Rennwochenende werden ein Sprintrennen mit 40 bis 50 Kilometer und ein Hauptrennen mit 70 bis 85 Kilometer absolviert, bei denen jeweils volle WM-Punkte eingefahren werden können. Zum Konzept der neuen Ausrichtung der Seitenwagen-Klasse gehört, dass ein lange von den Teams geforderter Livestream ins Netz gehen soll.

IDM-Termine 2023

12. – 14-05. Sachsenring (mit WM)

23. – 25.06. Most (mit WM)

21. – 23.07. Schleiz (nur IDM)

04. – 06.08. Red Bull Ring (mit WM)

18. – 20.08. Assen (mit WM)

07. – 08.10. Oschersleben (mit WM)