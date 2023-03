150 Testrunden, schnelle Rundenzeiten, das lässt Lennard Göttlich und seinen neuen Beifahrer Lucas Krieg auf eine erfolgreiche Saison in der IDM Sidecar hoffen. Das Bonovo Action Juniorteam testete in Val de Vienne.

Von Montag bis Freitag nahmen auch Lennard Göttlich und Lucas Krieg an dem von Eckart Rösinger wieder bestens organisierten Trainingslager auf dem Circuit de Val de Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine (Frankreich) teil. «Der Test verlief für uns allgemein zufriedenstellend», meinte Göttlich anschließend im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «die Stimmung im Team war wirklich gut und auch das teils sehr wechselhafte Wetter stellte kein größeres Problem da.»

Hauptsächlich ging es für das Bonovo Action Juniorteam vor der kommenden Saison in der IDM Sidecar um die Abstimmung von Fahrer und Beifahrer auf der Strecke und die Überprüfung der Technik des Sidecars, der ARS Yamaha 600.

Göttlich: «Wir hatten fünf Tage mit jeweils fünf Turns von je 20 bis 25 Minuten pro Tag, was uns sehr viel Zeit gab, uns aufeinander einzustellen und verschiedene Sachen zu probieren. Das Gefühl mit Lucas als neuem Beifahrer war von Anfang an viel besser, als wir es uns erwartet haben. Ich bin mit gemischten Gefühlen angereist, da es ja ein wenig unklar war, wie das alles mit Lucas läuft. Aber schon nach dem zweiten oder dritten Turn war mir klar, dass ich mit ihm sehr gut zurechtkomme. Und unsere über den Winter ausgearbeiteten technischen Verbesserungen haben wir auch definitiv für gut befinden können.»

Am Ende der Testtage hatten Göttlich/Krieg rund 150 Runden gedreht. Die Rundenzeiten des neu zusammengesetzten Teams waren schneller als die im letzten Jahr, obwohl das junge Duo auf der Stecke oft mit viel Verkehr zu kämpfen hatte.

Aber es lief nicht alles glatt. «Leider hatten wir am Mittwoch in der Session um 9:30 Uhr am Morgen in der dritten Runde einen Motorschaden, was uns den gesamten Tag gekostet hat», knurrte Lennard Göttlich jetzt, «unser Team hat aber sehr gute Arbeit geleistet und wir konnten alles wieder einwandfrei zum Laufen bekommen, so dass wir am Donnerstag wieder testen konnten.»

Pech hatten die Bonovo-Junioren auch am Freitag, als eine abgerissene Antriebswelle für das vorzeitige Ende ihrer Testwoche sorgte.

Der nächste Termin steht für das Team am 22./23. April im tschechischen Brünn an. «Wir fahren da beim Auftakt der Internationalen Sidecar Trophy mit», so Göttlich, «das ist für uns noch Mal ein Test unter Rennbedingungen, bevor es dann Mitte Mai an den Sachsenring zum ersten Rennen der IDM geht.»

Auch Lucas Krieg zog ein positives Fazit und blickt zuversichtlich voraus: «Ich bin wirklich zufrieden mit den Testtagen, es ging alles gut. Sicher müssen wir noch viele Runden drehen, aber wir werden kontinuierlich besser. Ich freue mich jetzt auf Brünn, wo wir hoffentlich noch Mal viel fahren können.»