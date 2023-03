Lennard Göttlich: «Mit besten Teams der Welt messen»

Am zweiten Mai-Wochenende beginnt die diesjährige Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Nach zwei Jahren Pause kehrt die IDM auf den Sachsenring zurück. Auch die Sidecars sind am Start.

Das Besondere in dieser Saison ist, dass bei fünf von sechs Renn-Wochenenden der IDM Seitenwagen auch die WM-Gespanne mit am Start sein werden. WM- und IDM-Gespanne gehen also jeweils in einem gemeinsamen Feld in die Rennen. Am Samstag werden die Teams ein Sprintrennen absolvieren und am Sonntag findet das Hauptrennen statt.

Der Auftakt zur diesjährigen IDM findet auf dem Sachsenring statt. Auf die Rennen auf der traditionsreichen Rennstrecke nahe Hohenstein-Ernstthal freut sich das Bonovo Action Juniorteam mit Lennard Göttlich am Lenker und Beifahrer Lucas Krieg besonders. Beide Nachwuchs-Rennfahrer wohnen in Sachsen, Göttlich in Eibau und Krieg in Hohenstein-Ernstthal, also quasi ein Heimspiel für das Team.

«Der Auftakt zur Saison 2023 ist für mich natürlich mein ‚Zuhause‘, was das ganze Wochenende sehr speziell machen wird. Wir erwarten sehr viele Fans und mit Sicherheit werden von meiner Familie und meinen Freunden auch ein paar Leute kommen», blickt Lennard Göttlich voraus. «Außerdem starten wir für den ADAC Sachsen und den AMC Sachsenring, also mehr Heimrennen geht nicht.»

Auch die Neuerung, dass man sich mit den Teams der FIM World Sidecar Championship messen kann, spornt den Fördersportler des ADAC Sachsen an. Göttlich: «Dadurch, dass wir mit der Weltmeisterschaft zusammen starten und auch WM-Punkte bekommen werden, freue ich mich nur noch mehr auf das Wochenende, da wir uns im Rennen erstmals mit den besten Teams der Welt messen können. Das Ziel für meinen neuen Beifahrer Lucas, der selber sogar aus Hohenstein-Ernstthal kommt, und mich ist natürlich, das Maximum aus uns und dem Material heraus zu holen und am Ende auf dem IDM-Podest zu stehen.»

IDM-Sidecar Termine 2023:

12. – 14. Mai Sachsenring (mit WM)

23. – 25. Juni Most (mit WM)

21. – 23. Juli Schleiz (nur IDM)

04. – 06. August Red Bull Ring (mit WM)

18. – 20. August Assen (mit WM)

07. – 08. Oktober Oschersleben (mit WM)