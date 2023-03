Talentförderer Josef Sattler: Patrick Werkstetter neu

Der eine ist 18 Jahre alt, zweifacher Meister in der IDM Sidecar, der andere 19, Anfänger. Sie eint: Beide sind Beifahrer im Straßengespann. Ihr Mentor ist Gespannlenker Josef Sattler (58), vierfacher IDM-Meister.

Josef Sattler aus Triftern bei Pfarrkirchen zählt beinahe zum Iventar der IDM Seitenwagen. Der mittlerweile 58 Jahre junge Niederbayer gewann die Internationale Deutsche Meisterschaft in der immer noch auf vielen Strecken beliebten Rennsportklasse gleich viermal. 2014 mit Beifahrer Stefan Trautner, 2018 mit Uwe Neubert und in den beiden vergangenen Jahren 2021 und 2022 mit dem jungen Luca Schmidt aus Triebes.

Auf den damals noch nicht einmal volljährigen Jungspund aus Thüringen vertraute der erfahrene Sattler von Anfang an. Nachdem Sponsor Jürgen Röder die beiden in sein potentes Bonovo Action/MGM Racing Team aufgenommen hatte fuhr das Team Sattler/Schmidt zwei IDM-Titel ein.

Jetzt bringt Sattler ein weiteres Talent in die Gespannszene ein. Patrick Werkstetter aus dem nahen Zeilarn im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn fährt in der kommenden Saison die IDM mit dem Schweizer Jakob Rutz (63), der in der Nähe von Winterthur im Kanton Zürich lebt.

«Der Sattler Sepp hat mich im vergangenen Jahr gefragt, ob ich es nicht mal als Beifahrer probieren möchte», sagte Werkstetter jetzt im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «wir haben dann mal zusammen trainiert und es lief gleich beim ersten Mal gut. Dann war ich auf dem Red Bull Ring bei der IDM als Zuschauer und da hat es sich mit dem Jakob Rutz ergeben, dass ich demnächst bei ihm Beifahrer bin. Und vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit, mit einem anderen Fahrer in der Internationalen Sidecar Trophy zu starten. Die Termine überschneiden sich nicht.»

Unterstützung bei seinem neuen Abenteuer als Beifahrer erhält der in Motocross und Flattrack erfahrene Patrick Werkstetter auch von seinem Vater Gerhard. Der saß schon vor Jahren bei der Trophy und auch bei der halsbrecherischen TT auf der Isle of Man im Boot von Max Venus aus Pfarrkirchen.

Wichtige Tipps für das Turnen im Seitenwagen erhielt der Neuling jetzt auch von Luca Schmidt und zuletzt von Adolf Hänni, der Schweizer Beifahrer-Legende, bei den Tests mit Jakob Rutz im Rahmen von «Eckarts Trainingslager» in Test in Val de Vienne (F).

Die Kosten für die An- und Abreise reduzieren sich bei den Rennen der IDM zudem für Werkstetter, denn sein in der Nähe wohnende Mentor Josef Sattler und dessen Team lassen den Neuling mitreisen. «Für junge Leute wie ihn muss man doch was tun, vor allem seine Kosten überschaubar zu halten», sagte Sattler dazu.

Es gibt da nur noch einen Haken. Ob er und Luca Schmidt ihren IDM-Titel verteidigen können, wissen sie noch gar nicht. Das endgültige Reglement in dieser Hinsicht ist immer noch nicht bekannt. Das ist ziemlich kurios und für die betreffenden Teams sehr unbefriedigend.