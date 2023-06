Most Quali 1: Sattler/Schmidt schnellstes IDM-Team

Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt waren das schnellste Team der IDM Sidecars im ersten Qualifying auf dem Autodrom Most. Auf die Besten der WM hatten die Bonovos nur knapp eine Sekunde Rückstand.

Nach dem Auftakt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Sachsenring gastieren die Sidecars an diesem Wochenende auf dem Autodrom Most in Tschechien. Neu ist in dieser Saison, dass die WM und die IDM bei den Dreirädern in einem gemeinsamen Feld gefahren wird.

Für die Fans auf den Rängen ist das sicher durchaus interessant, aber ob es bei den Teams der IDM genauso gut ankommt, sei mal dahingestellt. Denn in den Rennen, wie auch beim heutigen Qualifying, fahren die WM-Teams vorneweg. Es ist schon gefühlsmäßig ein Unterschied, ob man freie Sicht nach vorne hat und man weiß, dass man das Feld anführt, als wenn sechs oder sieben andere vor einem herfahren.

Von den 17 Sidecar-Teams, die bei guten Wetterbedingungen am heutigen Qualifying teilnahmen, wurden neun für die IDM gewertet. Nicht dabei sein konnten der Slowene Janez Remse und sein österreichischer Beifahrer Manfred «Yeti» Wechselberger. Beim WM-Lauf in Spa Francorchamps hatten die beiden einen Überschlag hingelegt, der böse endete. Remse brach sich dabei das Schlüsselbein und sein Beifahrer einen Lendenwirbel.

Josef Sattler und Luca Schmidt (ARS Yamaha) führen die IDM Sidecar nach den ersten beiden Läufen auf dem Sachsenring nach zwei Siegen und 45 Punkten an. «Die Strecke kenne ich und die mag ich», sagte der Niederbayer Sattler schon im Vorfeld und fuhr mit seinem jungen Beifahrer aus Thüringen im ersten Qualifikationslauf mit 1:41.986 min die beste Zeit der IDM-Teams.

Zum Vergleich: Die amtierenden Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F) fuhren Bestzeit mit 1:40.988 min. Noch fünf weitere WM-Teams fuhren schneller als die Deutschen.

Das Bonovo-Juniorteam, Lennard Göttlich und Beifahrer Lucas Krieg, waren mit ihrer ARS Yamaha Drittschnellste in der IDM-Wertung. Zwei Sekunden schneller konnten sich die Franzosen Ted und Vincent Peugeot (LCR Yamaha) als Zweitschnellste platzieren.

«Die Strecke hier in Most gehört sicherlich zu meinen Lieblingsstrecken, da mir das schnelle und flüssige Layout sehr gefällt», sagte Göttlich am Nachmittag zu SPEEDWEEK.com, «der Tag war für uns recht in Ordnung, da wir uns im Vergleich zum Vorjahr über eineinhalb Sekunden verbessert haben.» Aber: «Leider beträgt der Abstand auf die Top 10 der WM noch rund zwei Sekunden, wir hoffen, dass wir morgen unsere Pace noch weiter optimieren können.»

Das Sprintrennen der Sidecars über zehn Runden wird am Samstag um 15 Uhr gestartet. Das Hauptrennen über 17 Runden am Sonntag beginnt um 14.10 Uhr.

IDM Sidecars Most (CZ), Qualifying 1:

1. Sattler/Schmidt 1:41.986 min

2. Peugeot/Peugeot +2.083 sec

3. Göttlich/Krieg +4.069

4. Archer/Christie +5.660

5. Zimmermann/Mahl +6.502

6. Cable/Richardson +6.780

7. Kimeswenger/Sedlacek +7.599

8. Vinet/Pirat +8.340

9. Schwegler/Kopecky +8.870

IDM Sidecars, Stand nach 2 von 12 Rennen:

1. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 45 Punkte

2. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 36

3. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 27

4. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 25

5. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha, 24

6. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 23

7. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 19

8. Peter Kimeswenger/Ondřej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, 16

9. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, 16

10. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha, 0

Sidecar-WM, Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Birchall/Birchall, 95 Punkte. 2. Ellis/Clément, 74. 3. Payne/Rousseau, 49. 4. Kershaw/Charlwood, 47. 5. Christie/Christie, 43. 6. Reeves/Wilkes, 36. 7. Sattler/Schmidt, 34. 8. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN), LCR Yamaha, 29. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 25. 10. Archer/Christie, 20. 11. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 18. 12. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 18. 13. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, und Cable/Richardson, beide 12. 15. Biggs/Segers, 11. 16. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha und Kimeswenger/Sedlacek, beide 9. 18. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 7. 19. Leguen/Darras, 4. 20. Claude Vinet/Darras, 2.