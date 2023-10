Peugeot holt vor Göttlich und Kimeswenger IDM-Titel

Ted und Vincent Peugeot ließen sich in Oschersleben den Titel in der IDM Sidecar nicht mehr nehmen. Lennard Göttlich/Uwe Neubert und Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek belegen in der Meisterschaft die Ränge 2 und 3.

In der ersten Hälfte der Meisterschaft sah es nach einem klaren Durchmarsch und damit dem dritten Titel in Folge für Josef Sattler/Luca Schmidt aus. Das Bonovo action-Team hatte drei der vier Rennen für sich entschieden und musste sich nur einmal knapp geschlagen geben. An der zweiten Stelle lagen zu diesem Zeitpunkt die deutsche Nachwuchshoffnung Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Bonovo action Junior Team).

Dann kam die Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck, die alles auf den Kopf stellen sollte. Im zweiten Rennen kam es zum hinlänglich bekannten Abflug von Sattler/Schmidt und Göttlich/Krieg. Krieg zog sich eine schwere Handverletzung zu, der Rest kam mit schweren Prellungen davon. Für Sattler bedeutete es allerdings das Ende seiner erfolgreichen Karriere, weil sein Seitenwagen nur noch Schrottwert hatte.

Zu allem Übel blieben beide Teams punktelos, was bei vielen Beobachtern auf Unverständnis stieß, aber vom Reglement so vorgesehen war. Laut eben diesem Reglement hatten Sattler/Schmidt und Göttlich/Krieg fünf Minuten Zeit, um mit ihren Gespannen an die Box zu kommen, um gewertet zu werden. Aufgrund der ärztlichen Versorgung der Unfallbeteiligten und der massiven Schäden an den Seitenwägen war das allerdings nicht möglich.

Bei den Rennen auf dem Red Bull Ring drehte sich das Blatt in Richtung des jungen Ted Peugeot und seines Vaters Vincent. Die französische Paarung gewann in Österreich beide Läufe und übernahm die Führung in der Meisterschaft vor Göttlich, der wieder mit Uwe Neubert an seiner Seite seine Chance auf den Titel wahren wollte, nur vierzehn Tage nach seinem verhängnisvollen Unfall allerdings nicht richtig in Schwung kam.

Vor der abschließenden Veranstaltung in Oschersleben war klar, dass Peugeot/Peugeot bei 23,5 Punkten Vorsprung der Titel fast nicht mehr zu nehmen sein würde. Die Franzosen, die sich nur eine Woche davor bereits den Titel in ihrer Heimat geholt hatten, gaben sich keine Blöße und entschieden die IDM-Wertung zweimal klar für sich. Mit Rang 2 im ersten Rennen stand Göttlich als Vize-Meister fest. Der Ausfall im zweiten Lauf änderte nichts mehr daran.

Im Vorjahr hatten Peter Kimeswenger und Ondrej Sedlacek bereits eine Hand an der Bronzemedaille der IDM Sidecar. Ein Unfall beim Saisonfinale in der Motorsport Arena Oschersleben beendete alle Träume. Genau ein Jahr danach machte es das österreichisch-tschechische Duo um einiges besser. Mit einem fünften und dritten Platz konnten sie Sattler/Schmidt im letzten Augenblick noch vom dritten Platz in der Meisterschaft verdrängen.

Rennen 1 IDM Sidecar, Oschersleben, 07.10.2023

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 2. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 3. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 4. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 5. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 6. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 7. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 8. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 9. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 10. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Nach Unfall nicht gestartet: Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), LCR Yamaha.

Rennen 2 IDM Sidecar, Oschersleben, 08.10.2023

1. Ted Peugeot/Vincent Peugeot. 2. Eero Pärm/Lauri Lipstok. 3. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek. 4. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 5. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky. 6. Rogier Weekers/Remco Moes. 7. Claude Vinet/Valentin Pirat. Ausgefallen: Lennard Göttlich/Uwe Neubert und Rupert Archer/Adam Christie. Nicht gestartet: Max Zimmermann/Ronja Mahl und Pierre Leguen/Christophe Darras.

Endstand IDM Sidecar nach 12 Rennen

1. Peugeot, 202,5 Punkte. 2. Göttlich, 149. 3. Kimeswenger, 135. 4. Sattler, 120. 5. Cable, 120. 6. Archer 113. 7. Zimmermann, 81. 8. Vinet, 64. 9. Schwegler, 50. 10. Pärm, 33. 11. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 27. 12. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (D), 25. 13. Leguen, 23. 14. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), 20. 15. Weekers 16.