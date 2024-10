Oschersleben: Wer wird Vizemeister bei den Sidecars?

Für die IDM Sidecars geht es an diesem Wochenende in Oschersleben in die beiden letzten Rennen. Mit den Franzosen Ted und Vincent Peugeot stehen die Meister bereits fest. Wer wird Vizemeister?

Nach einer mehrwöchigen Pause geht die IDM Sidecar an diesem Samstag und Sonntag in der Motorsport Arena Oschersleben in ihre letzten beiden Runden. Das französische Sohn-Vater-Duo Ted und Vincent Peugeot steht schon seit längerem als Meister fest, aber wer wird Vizemeister?

Das gemischte Schweizer Team Lukas Wyssen/Ema Salmon rangiert momentan mit 103 Punkten auf Platz 2, gefolgt von den Sachsen Lennard Göttlich und Beifahrer Lucas Krieg, die 92 Zähler auf ihrem Konto haben. Die hoffnungsvollen Jungspunds, zuletzt als Bonovo Action Juniorteam bekannt, hatten beim IDM-Meeting im August in Assen Pech. Sie prallten im zweiten Qualifying in die Reifenstapel und zerstörten dabei ihre ARS Yamaha erheblich.

In den Wochen danach bauten sie ihr Gespann wieder zusammen und können nun durch fast ausschließlich privates Sponsoring in Oschersleben versuchen, die Saison einigermaßen positiv zu Ende zu bringen.

«Es ist natürlich überhaupt nicht optimal, dass wir zirka acht Wochen nicht im Trainings- oder Rennbetrieb im Gespann gesessen haben», sagte Lennard Göttlich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unsere Hoffnung an diesem Wochenende ist, hier einigermaßen solide durchzukommen. Bis jetzt ist uns das gut gelungen. Aber die Konkurrenz ist in der Zeit, in der wir unser Gespann wieder in Ordnung gebracht haben, vier-, fünfmal gefahren. Da merkt man den Unterschied schon massiv. Ich denke, wenn wir hier ein Ergebnis unter den Top-10 einfahren könnten, dann wäre das schon als Erfolg zu werten.»

Patrick Werkstetter und sein französischer Beifahrer Valentin Pirat (Team Bonovo Action/Sattler Motorsport) schleuderten nach einem Reifenplatzer im ersten freien Training am Ende der Start-Ziel-Geraden ins Kiesbett. Der Bayer wurde nach einem Check im Medical Center wieder für fit befunden. Das Gespann wurde allerdings am Heck ziemlich zerstört. Bleibt abzuwarten, ob die Teilnahme am zweiten Qualifying möglich sein wird.

Markus Venus aus Pfarrkirchen und tschechischer Beifahrer Ondrej Sedlacek wurden im ersten Qualifying Siebte in der IDM-Wertung. Start für das erste Rennen ist um 16.05 Uhr.

Ergebnis IDM Seitenwagen, Oschersleben, Quali 1:

1. T. Peugeot/V. Peugeot (F), 1:34,880 min. 2. Wyssen/Salmon (CH/F), 1:35,585. 3. Laidlow/J. Laidlow (GB), 1:35,692. 4. Leglisse/Cescutti (F), 1:36,372. 5. Göttlich/Krieg (D), 1:36,840. 6. Archer/Hofer (GB/CH), 1:36,844. 7. Venus/Sedlacek (D/CZ), 1:36,947. 8. Cable/Richardson (GB), 1:37,852. 9. Leguen/Rouby (F), 1:42,215.