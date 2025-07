Micky Winkler mit IDM-Comeback im WSC-Racing Team

In der IDM ist Winkler kein Unbekannter. Im Vorjahr gewann er Kawasaki-Cup. Dann wurde es ruhig um den Schleizer. Jetzt kommt er zurück und fährt mit einer Aprilia in der IDM Sportbike mit.

Nach dem ersten Renn-Einsatz in der neuen IDM-Sportbike-Klasse 2025 musste das Team WSC-Racing eine ungewollte Pause einlegen. Sein Fahrer Felix Kauertz das Team nach dem Rennen in Oschersleben auf eigenen Wunsch verließ. Er wechselte in den Twin-Cup.

Für das junge Team aus Neuss am Rhein gibt es nun gute Nachrichten. Es wird in der zweiten Saisonhälfte noch einmal mit der Aprilia RS 660 angreifen. Als Pilot konnte Micky Winkler gewonnen werden. Der 23-jährige aus Schleiz begann bereits im Alter von acht Jahren mit dem Zweirad-Sport unter anderem bei den Mini-Bikes und gewann im vergangenen Jahr den Kawasaki-ZX4-Cup. Außerdem sammelte Winkler bereit Erfahrungen in den IDM-Klassen Supersport 300, Supersport und Superstock-1000.

Nach zweitägigen Testfahrten auf dem Hockenheimring zeigt sich Teamchef Roland Matthes von seinem neuen Fahrer sehr angetan: «Mickys professionelle und ruhige Art haben mich wirklich begeistert. Er ist systematisch an den Test herangegangen und konnte sehr konkrete Aussagen zu allen Veränderungen am Motorrad machen. Zudem war Micky fürs erste Mal schon sehr schnell. Wir sind wirklich gespannt auf das gemeinsame Debut in Assen.»

Micky Winkler wird zwei der letzten drei IDM-Rennen 2025 für das Team WSC-Racing by Aprilia bestreiten. In Assen/NL /15.-17.08.2025) und beim Finale auf Hockenheimring (26.-28.09.2025) ist er dabei. Beim Lauf am Nürburgring (05.-07.09.2025) kann er aus persönlichen Gründen nicht starten.

«Ich bin mit der Aprilia auf Anhieb sehr gut zurechtgekommen und freue mich auf die beiden Einsätze mit WSC-Racing», äußerte der Schleizer nach dem erfolgreich absolvierten Test.