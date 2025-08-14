Schienbeinbruch bei Sportbike-Leader Svendsen

Am IDM-Wochenende von Assen muss Oliver Svendsen pausieren. Vor dem Wochenende führt der Däne in der IDM Sportbike mit 40 Punkten. Seine härtesten Gegner werden den Abstand verkürzen.

Die Verletzung von Oliver Svendsen ist zwar schon zwei Wochen alt, doch er wird wohl noch eine Weile damit zu tun haben. Für den IDM-Lauf in Assen ist der Däne schon mal raus.

«Leider wurde ich nach einem schweren Sturz während des Trainings vor zwei Wochen für das Rennen auf der TT-Rennstrecke in Assen für nicht startfähig erklärt», erklärte am Vorabend des ersten Tages des IDM-Wochenendes in der Niederlanden über die sozialen Medien.

«Mit einem gebrochenen Schienbein», so die Aufklärung, «sowie Muskel- und Nervenschäden war es von vornherein fast unmöglich, rechtzeitig wieder fit zu werden. Dennoch haben wir in den letzten Tagen unglaublich hart daran gearbeitet, dass es klappt. Im Moment kann ich zwar gehen und mein Bein bewegen, aber ich kann noch nicht laufen, und das hat mich letztendlich für das Rennen an diesem Wochenende disqualifiziert.»

In der neuen IDM Sportbike ist Svendsen als Vorjahresmeister der inzwischen abgeschafften IDM Supersport 300 mit der Startnummer 1 unterwegs. Gerne hätte er diese Nummer auch in diesem Jahr verteidigt. Der Däne hat mit seiner Triumph vom Team Hertrampf 40 Punkte mehr als sein direkter Verfolger Petr Svoboda gesammelt. Knapp hinter dem Tschechen lauert Inigo Iglesias, der erst bei der zweiten IDM-Veranstaltung in die Meisterschaft eingestiegen ist, auf seine Chance. Svendsens Vorsprung wird schmelzen wie Schnee in der Sommersonne.

«Es ist eine große Enttäuschung, nicht dabei zu sein», lautete Svendsen Statement, «aber ich werde mich jetzt auf meine Genesung konzentrieren, damit ich stärker zurückkommen kann. Vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung.»