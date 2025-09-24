Red Bull Rookie Rammerstorfer unterstützt Bruder

Nach dem Finale der Red Bull Rookies in Misano, bei dem Leo Rammerstorfer Punkte kassierte, fährt er beim IDM Sportbike-Finale in Hockenheim neben seinem Bruder Luis im Team Freudenberg.

Das Team von Michael und Carsten Freudenberg fährt am kommenden Wochenende wieder zweigleisig. Im Motorland Aragon geht es auf die Zielgerade der Supersport 300, die nach Ablauf der Saison zu den Akten gelegt wird. In der IDM ist die neue Sportbike-Klasse, die 2026 auch in der WM stattfindet, schon zu Beginn diesen Jahres angekommen.

Der Österreicher Luis Rammerstorfer ist in der IDM für das Team Freudenberg bereits in der neuen Klasse unterwegs und sammelt dort erste Erfahrungen für den WM-Umstieg des sächsischen Teams. Bruder Leo kommt nach dem Ende seiner Rookies-Saison nun auch in den Genuss, Kilometer in der IDM Sportbike zu machen. Mit einer Wildcard, Punkte gibt es daher keine für den älteren Bruder.

Doch man kennt sich. «Leo ist bei uns im Team schon mal in der IDM Supersport 300 gefahren», erinnert Carsten Freudenberg. «Er hat mit unserem Team auch schon IDM-Rennen gewonnen. Seitdem ist er drei Jahre im Red Bull Rookies Cup und in der Junior-WM gefahren. In meinen Augen ist er einer der größten, österreichischen Nachwuchshoffnungen.»

«In Hockenheim wird er nun gemeinsam mit seinem Bruder Luis in unserem Team am Start sein», erläutert der Teamchef. «Das wird für uns wieder eine Aufgabe sein, da wir unser WM-Team ja in Aragon am Start haben. Dort mit drei Fahrern. Mit den Stammfahrern Phillip Tonn und Jeffrey Buis. Als Wildcard-Pilot haben wir noch den Jakob Rosenthaler dabei. Von daher wird es ein anstrengendes Wochenende fürs ganze Team.»